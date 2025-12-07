Quanto Rayssa Leal faturou como campeã de 2025 da SLS, a liga mundial de skate? No ano passado, a skatista brasileira chegou a ganhar US$ 222 mil em premiações Estadão Conteúdo 07.12.25 17h28 Rayssa Leal é tetracampeã no Street League (Rodilei Morais / Fotoarena / Estadão Conteúdo) Rayssa Leal mostrou sua genialidade novamente no Ginásio do Ibirapuera, neste domingo, 7, ao se sagrar tetracampeã do Super Crown da SLS (Street League Skateboarding). A atleta de 17 anos faturou US$ 100 mil (R$ 543 mil pela cotação atual) de premiação. Com o título da etapa de Miami da SLS (US$ 60 mil) e o vice em Las Vegas (US$ 10 mil), a brasileira acumulou mais de R$ 869 mil em premiações por seus resultados em 2025. Em 2024, ano em que também foi campeã da SLS, Rayssa teve resultados melhores e acumulou mais do que os US$ 160 mil desta temporada. No ano passado, a skatista brasileira chegou a ganhar US$ 222 mil em premiações. "Não tenho palavras para expressar meus sentimentos. Em Paris, não passei para a final. Era a meta do ano. Estou feliz. É algo sobrenatural". A dona de 26 vitórias internacionais revelou que disputou a final com uma proteção no joelho. "Caí, bati a cabeça e virei um pouco o joelho no treino. Acordei melhor e estava feliz de competir, mesmo um pouco machucada. Nada muito preocupante", afirmou ao canal SporTV. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate SLS Rayssa Leal premiação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00