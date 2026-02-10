Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Gracyanne responde sobre 'alfinetada' em namorada de Belo e reconciliação: 'Não me arrependo'

A modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

O Liberal

Na última semana, Gracyanne Barbosa concedeu entrevista ao jornalista Leo Dias no programa "Melhor da Tarde" (Band). A modelo "lavou roupa suja" sobre o término de seu casamento com o cantor Belo, revelou traumas, arrependimentos e pediu desculpas à atual namorada do artista.

Gracyanne esteve solteira por quase dois anos após o fim de sua união com Belo. Atualmente, ela confirmou estar em um relacionamento com Gabriel Cardoso, empresário de 35 anos. Contudo, a modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

VEJA MAIS

image Gracyanne Barbosa rebate críticas sobre ainda morar com a mãe de Belo: ‘Nosso amor sempre existirá'
O ex-casal de famosos se separou em novembro de 2024

image Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’
Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

image Gracyanne Barbosa explica motivo de continuar treinando com apenas uma perna
Gracyanne reforçou que o foco é a saúde; entenda!

Gracyanne se desculpou com namorada de Belo?

Durante a conversa, Gracyanne aproveitou para se desculpar publicamente com Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo. A atitude veio após a modelo ter comentado sobre uma possível reconciliação com o cantor.

"Não me arrependo [do que eu disse], eu queria [ter voltado com ele]. Agora peço desculpas à atual namorada dele. Na época, eu não tinha noção de que ele estava em um relacionamento sério, não era claro. Eu jamais desrespeitaria se soubesse", esclareceu Gracyanne Barbosa.

Convivência com a ex-sogra

Um dos pontos mais tocantes da entrevista foi a revelação de que Gracyanne ainda reside com a ex-sogra, Teresinha de Oliveira. A modelo fez questão de compartilhar a importância da presença de Teresinha em sua vida.

Segundo Gracyanne, a vida delas foi "pautada por muitos problemas". "Moramos de aluguel com 15 pessoas, sem dinheiro, e ela sempre esteve ali", contou. Ela finalizou, enfatizando o apoio e a influência de Teresinha: "Por mais que não tivesse tanta intimidade comigo no começo, ela sempre tinha uma palavra de Deus para mim. De certa forma, ela também me transformou. Ela é uma mãe".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gracyanne Barbosa

BELO

SEXO E RELACIONAMENTO
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TÁ PASSANDO VERGONHA

BBB 26: equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula

Para muitos internautas, Breno 'se perdeu' no personagem e no jogo, sendo um dos participantes mais cansativos da edição.

10.02.26 9h04

EITA!

Gracyanne responde sobre 'alfinetada' em namorada de Belo e reconciliação: 'Não me arrependo'

A modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

10.02.26 8h10

MARATONA

Viviane Batidão vai percorrer mais de 1,7 mil km durante o Carnaval 2026

Cantora paraense fará seis shows em seis cidades diferentes em seis dias de folia

10.02.26 9h32

CIDADANIA

Projeto na Câmara quer conceder título de cidadão brasileiro a Bad Bunny

Homenagem reconhece influência cultural do artista porto-riquenho

10.02.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda