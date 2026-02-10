Gracyanne responde sobre 'alfinetada' em namorada de Belo e reconciliação: 'Não me arrependo'

Na última semana, Gracyanne Barbosa concedeu entrevista ao jornalista Leo Dias no programa "Melhor da Tarde" (Band). A modelo "lavou roupa suja" sobre o término de seu casamento com o cantor Belo, revelou traumas, arrependimentos e pediu desculpas à atual namorada do artista.

Gracyanne esteve solteira por quase dois anos após o fim de sua união com Belo. Atualmente, ela confirmou estar em um relacionamento com Gabriel Cardoso, empresário de 35 anos. Contudo, a modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

VEJA MAIS

Gracyanne se desculpou com namorada de Belo?

Durante a conversa, Gracyanne aproveitou para se desculpar publicamente com Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo. A atitude veio após a modelo ter comentado sobre uma possível reconciliação com o cantor.

"Não me arrependo [do que eu disse], eu queria [ter voltado com ele]. Agora peço desculpas à atual namorada dele. Na época, eu não tinha noção de que ele estava em um relacionamento sério, não era claro. Eu jamais desrespeitaria se soubesse", esclareceu Gracyanne Barbosa.

Convivência com a ex-sogra

Um dos pontos mais tocantes da entrevista foi a revelação de que Gracyanne ainda reside com a ex-sogra, Teresinha de Oliveira. A modelo fez questão de compartilhar a importância da presença de Teresinha em sua vida.

Segundo Gracyanne, a vida delas foi "pautada por muitos problemas". "Moramos de aluguel com 15 pessoas, sem dinheiro, e ela sempre esteve ali", contou. Ela finalizou, enfatizando o apoio e a influência de Teresinha: "Por mais que não tivesse tanta intimidade comigo no começo, ela sempre tinha uma palavra de Deus para mim. De certa forma, ela também me transformou. Ela é uma mãe".