Gracyanne Barbosa rebate críticas sobre ainda morar com a mãe de Belo: ‘Nosso amor sempre existirá'

O ex-casal de famosos se separou em novembro de 2024

Victoria Rodrigues
Gracyanne Barbosa disse que continua nutrindo um amor e carinho especial por dona Terezinha. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após um ano de separação com Belo, a musa fitness e rainha de bateria da União da Ilha, Gracyanne Barbosa, utilizou suas mídias sociais para rebater um comentário de um(a) seguidor(a) sobre ainda estar morando com a mãe do cantor, dona Terezinha.

“Vai continuar morando com a sogra e a filha do ex? Que loucura”, escreveu o internauta na caixinha de perguntas no Instagram.

Após ler a crítica, a influenciadora decidiu responder a mensagem dizendo que sua convivência com a ex-sogra é fruto de amor e cuidado. “Por que loucura? Nosso elo e nosso amor sempre existirão! Enquanto elas quiserem, ficarão aqui na minha casa e receberão de mim amor, cuidado e proteção”, rebateu Gracyanne Barbosa.

Relembre a separação de Belo e Gracyanne

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo anunciaram o término do relacionamento no dia 19 de novembro de 2024. Os dois estavam juntos há 16 anos e iniciaram o namoro em 2007, quando o artista havia acabado de terminar o casamento com a atriz Viviane Araújo, o que fez gerar diversos boatos e especulações da mídia na época de que o pivô da separação havia sido a própria Gracyanne.

Depois de um longo período, a influenciadora moveu um processo para garantir o divórcio e o documento foi oficializado nesta última quarta-feira (19), garantindo assim, um ponto final da justiça na história de amor dos famosos. Ao longo do processo, o ex-casal deixou claro que não possuem bens a partilhar e que também não possuem filhos decorrentes da união de quase duas décadas.

“Foram muitos anos de amor, parceria e construção de uma história linda. Hoje seguimos caminhos diferentes, mas levo comigo respeito, gratidão e tudo o que vivemos”, disse a musa fitness Gracyanne Barbosa em entrevista à revista Quem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

