O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gracyanne Barbosa detalha assalto no Rio e diz que bandidos 'estavam alucinados'

Influenciadora fitness tranquilizou os seguidores ao afirmar que está bem

Estadão Conteúdo

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez sobre ter sido vítima de um assalto na madrugada da última quinta-feira, 16, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Nos Stories de seu perfil no Instagram, ela detalhou o momento de tensão e tranquilizou os seguidores ao afirmar que está bem.

"Foi assustador e desesperador ver uma pessoa que eu amo, que era a minha irmã (Bárbara Jacobina), com uma arma na cabeça", relatou a ex-BBB, que voltava da quadra da escola de samba União da Ilha do Governador quando foi abordada pelos criminosos e teve seu carro levado.

Ela, que está com a perna imobilizada após uma cirurgia no joelho, contou que teve dificuldade para sair do carro durante o assalto. "Eu não conseguia descer rápido. O outro assaltante estava com a arma na minha cabeça, me puxando para trás pelo cabelo", relembrou.

Bárbara tentou explicar a situação da irmã, mas não resolveu. "Obviamente, eles não estavam nem aí, completamente alucinados", relatou a influenciadora.

Diante da situação, Gracyanne disse ter se preocupado com a possibilidade de agravar a lesão. "Fiquei pensando que, se eu tivesse que sair correndo, teria que operar de novo, abrir o joelho."

Apesar do susto, a influenciadora afirmou que ela e a irmã passam bem. "Bens materiais a gente corre atrás. O importante é que estamos com saúde e que não aconteceu nada sério. Por mais que eu fique triste e com medo, tenho certeza de que Deus estava nos protegendo o tempo todo", concluiu.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência, registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à 32ª DP (Taquara), que dará prosseguimento às investigações. Ainda de acordo com a corporação, "diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime".

GRACYANNE BARBOSA

ASSALTO

RIO
