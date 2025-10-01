Gracyanne Barbosa tem alta hospitalar e é recebida por mãe de Belo e ex-BBB

Após alguns dias internada devido a uma lesão sofrida durante sua participação no Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 30. A influenciadora retornou para casa, no Rio de Janeiro, e compartilhou vídeos onde aparece utilizando muletas e caminhando com dificuldade.

Apesar do fim do casamento com Belo, Gracyanne continua residindo na mesma casa que dividia com o cantor. O convívio inclui a presença da ex-sogra, dona Teresinha. "Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha, vamos vencer juntas", escreveu a musa fitness.

Gracyanne também recebeu a visita de Vinicius Nascimento, com quem dividiu o confinamento no Big Brother Brasil 25. A presença do amigo foi celebrada pela influenciadora. "Dona Teresinha quer casar com ele, vai entrar para a família. Que bom ter você aqui, te amo Vini", escreveu Gracyanne.

Participação no 'Domingão com Huck'

A participação de Gracyanne no Dança dos Famosos será tema do próximo Domingão com Huck, no dia 5 de outubro. A Rede Globo informou ao Estadão que as informações sobre o quadro de saúde da influenciadora serão apresentadas no programa, sem confirmar se ela deixará oficialmente a competição.

Gracyanne foi submetida a uma cirurgia após se machucar durante a apresentação de lambada do grupo B. Horas depois, ela usou as redes sociais para falar sobre o episódio. "É muito estranho me ver dançando feliz e pouco tempo depois estar deitada aqui numa cama de hospital. A vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Num dia a gente está vivendo um sonho, no outro um desafio", lamentou.

A influenciadora também disse que encara o momento como um processo de superação. "Passa um turbilhão de coisas na cabeça, óbvio que dói, fico chateada, mas lembro que sou feita de força. Tudo tem um propósito. Tenho certeza que não estou sozinha, tenho vocês comigo e hoje começo a maior dança da minha vida, a dança da recuperação."