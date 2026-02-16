Capa Jornal Amazônia
Valéria Paiva homenageia o rock doido em look de Carnaval

A vocalista da banda Fruto Sensual se apresenta nessa segunda-feira (16) em Abaetetuba, no interior do Pará

Lívia Ximenes
fonte

Valéria Paiva usa look rock doido no Carnaval 2026 (Reprodução / Instagram)

A cantora e compositora Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual, homenageou o rock doido em um look de Carnaval, nessa segunda-feira (16). A artista tem usado figurinos inspirados na música paraense em shows. Para abrir a semana, ela se apresenta em Abaetetuba, no interior do Pará.

“O rock doido nasce como uma vertente do brega que bebe da energia do tecnobrega, mas acelera o coração da batida”, diz Valéria. A cantora detalha sobre o estilo, explicando a mistura de “guitarras com distorção, riffs repetitivos, bases eletrônicas pulsantes e vocais dramáticos que parecem sempre à beira de um clímax”. Para ela, o rock doido “é como se o romantismo do brega tivesse tomado energético e subido no palco decidido a incendiar a pista”.

O figurino é todo em jeans. Na parte de cima, um top cropped com amarração no pescoço remete ao fogo e às caixas de som, além de estampa que imita pelagem de onça. Para complementar, há ombreiras no mesmo estilo. A padronização também está nas mangas e no short usado por Valéria, que possui um tipo de calça unilateral. A artista usa botas e cabelo preso.

O responsável pelo look do rock doido é o designer de mora Jomaique Melo, diretor criativo da J’n’Key. Anteriormente, Valéria homenageou os ritmos calypso e o tecnobrega.

