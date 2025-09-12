Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Valéria Paiva lança clipe ‘Sou do Norte’ e celebra 40 anos de carreira musical

Audiovisual é produzido pela filha da cantora paraense e traz participação especial da aparelhagem Rubi

Amanda Martins
fonte

Cantora Valéria Paiva lança seu novo clipe 'Sou do Norte' pelo Sons do Pará (Vannely Paiva)

Trazendo o cotidiano e cultura do Pará em um clipe parece uma carta de amor ao Norte do Brasil, a cantora Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual e conhecida como a “Rainha das Aparelhagens”, estreia nesta sexta-feira (12) seu mais novo audiovisual pelo projeto Sons do Pará, da TV Liberal, afiliada da Rede Globo. O público poderá conferir o lançamento durante a programação da emissora e também nas redes sociais da artista. O tecnomelody Sou do Norte” conta com participação especial da aparelhagem Lendário Rubi.

Neste ano, a banda Fruto Sensual celebra 30 anos de carreira, enquanto Valéria completa quatro décadas de trajetória musical. O lançamento do audiovisual marca um momento especial na vida da cantora, que vê a produção como uma oportunidade de fortalecer o vínculo artístico e familiar com a filha, Vannely Paiva, responsável pela direção e produção do vídeo

“É um trabalho em família: meu irmão compôs a música, e minha filha cuidou da produção, com meus sobrinhos, meus filhos, minha irmã e meus pais participando também”, comentou a artista.

Segundo Valéria Paiva, o clipe, o clipe começou a ser gravado há cerca de um ano, em diferentes locações do Estado, como distritos de Jundiaí e Pernambuco que ficam localizados na cidade de Santa Izabel do Pará, município de origem da artista; a Ilha de Algodoal; no Arrastão do Pavulagem, e na aparelhagem Rubi. 

Além disso, faz referências a outras aparelhagens regionais, como “Sou do Pop” (Super Pop), “Sou Princesa” (Meu Príncipe Negro) e “Sou Guerreira” (Treme Tupinambá).

Valéria explicou que a escolha da aparelhagem foi simbólica e carregada de significado cultural: “Trazer o Rubi foi muito importante e especial. Tenho um carinho enorme por essa aparelhagem, que faz parte da nossa cultura e da história do Fruto Sensual. É um elemento que coroa todo esse trabalho e fortalece a nossa tradição”, disse.

Ela contou que a ideia foi mostrar elementos que a própria artista valoriza em sua identidade: “Quem gosta de tomar banho de garapé, de rio, de uma boa praia, dançar carimbó, ir ao Pavulagem, quem gosta de uma festa de aparelhagem… Tudo isso está no clipe. Procuramos colocar todas essas paixões do nortista, não só na música, mas também nas imagens, mostrando o que um verdadeiro paraense raiz gosta”, disse Valéria.

Valéria destacou que a presença da filha foi essencial para transmitir seu olhar sobre a música e o clipe. “Ter a Vannely comigo é fundamental, porque ela consegue transmitir tudo aquilo que eu penso e sonho na música, desde maquiagem, filmagem, edição até a produção. É impressionante a riqueza de detalhes que ela coloca em tudo”, explicou.

A artista contou que a canção “Sou do Norte” é uma composição do seu irmão, Eric Paiva, criada há mais de dez anos. Valéria relatou que o lançamento do clipe representa um momento de celebração e homenagem à sua trajetória e à região onde nasceu.  “É um momento maravilhoso em que declaramos todo o nosso amor pela Região Norte, pelo nosso estado. Esse clipe coroou essa música e nos permitiu mostrar isso para o público”, disse emocionada.

 

.
