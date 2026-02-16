Sophie Charlotte anuncia fim do namoro com Xamã

A atriz Sophie Charlotte confirmou no último domingo (15) o fim do relacionamento com o rapper Xamã. A declaração foi feita ao Gshow durante a passagem da artista pela Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde acompanhava a primeira noite de desfiles do Grupo Especial.

Sophie chegou a um camarote acompanhada do irmão, Ângelo Wolf, e evitou comentar detalhes sobre o término. Questionada sobre o assunto, foi direta ao confirmar o fim da relação. Os dois integram o elenco da novela Três Graças, exibida atualmente pela TV Globo.

Os rumores sobre o término ganharam força no sábado (14), quando Sophie e Xamã curtiram os desfiles da Série Ouro do Rio de Janeiro em camarotes separados. A movimentação chamou atenção do público e levantou especulações nas redes sociais.

Em 2025, o casal também passou o Carnaval separado, mas reatou o relacionamento em maio daquele ano. Agora, a confirmação do fim da relação ocorreu novamente durante o período carnavalesco.