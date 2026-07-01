Reality criado por Viih Tube para funcionárias contém prova de busca por itens em lixeiras e privada

A influenciadora e ex-participante de reality show Viih Tube anunciou o programa intitulado "As Patroas", uma produção gravada na residência em que vive com seu marido, Eliezer. A competição reúne 11 funcionários do casal, incluindo profissionais que atuam como babás, governanta, auxiliar geral e motorista, que disputam uma premiação total de 60 mil reais distribuídos entre os primeiros colocados.

O primeiro episódio foi publicado no dia 30 de junho de 2026 no canal da influenciadora no YouTube e nas plataformas digitais do casal, com exibições programadas para as terças-feiras e sábados.

O formato do programa não prevê a eliminação de participantes, sendo consagrado vencedor aquele que acumular a maior pontuação ao longo das atividades. O cronograma semanal divide-se em duas etapas. Nas terças-feiras, os funcionários realizam a atividade denominada “desafio do CLT”, que confere ao vencedor o valor de 1 mil reais e 10 pontos, além do título de “patroa da semana”, que garante um benefício escolhido por votação do público. Aos sábados, ocorre a dinâmica denominada “lavando roupa suja”, cujo funcionamento e regras não foram detalhados pelos organizadores.

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“Por incrível que pareça, fui eu [que tive a ideia] O Eli é quem grava mais as meninas [funcionárias] no mercado, zoando elas. Eu adoro essa coisa de websérie, episódios, criar provas, cenários. A ideia foi minha e o Eli amou, palpitou comigo”, disse Viih.

A divisão da premiação final estabelece que o primeiro colocado receberá o prêmio fixo de 20 mil reais somado aos valores acumulados durante as provas. O segundo colocado obterá apenas a quantia em dinheiro acumulada ao longo da disputa, enquanto o terceiro colocado na classificação geral receberá uma motocicleta.

Viih Tube declarou em suas redes sociais que a concepção do projeto foi de sua autoria, com a colaboração de Eliezer na elaboração das atividades, e acrescentou que a produção das gravações gera interrupções na rotina de trabalho doméstico dos funcionários.

“Acho que eles [funcionários] vão se divertir tanto. Vai atrapalhar o trabalho? Vai. Mas nem tudo é trabalho”, disse.

Antes do início das atividades de gravação do reality show, os empregadores estabeleceram como regra a obrigatoriedade de participação de todo o corpo de funcionários, sob pena de desclassificação para quem recusasse aderir.

A primeira atividade do programa consistiu em um sorteio oculto, no qual um funcionário deveria pronunciar a palavra "esdrúxulo" sem que os demais identificassem o objetivo da ação. O cumprimento da tarefa sem detecção garantiria o prêmio de 2 mil reais ao sorteado, enquanto a descoberta por parte do grupo resultaria na divisão do valor entre os outros 10 concorrentes.

A prova principal do episódio de estreia teve como objetivo a localização de moedas espalhadas pelo casal em diferentes pontos da propriedade, tais como um lago artificial, a sala de estar, o interior de um vaso sanitário e uma lixeira do banheiro. Durante a execução da busca, o motorista Anderson localizou e retirou moedas de dentro do vaso sanitário e, na sequência, revirou o cesto de lixo posicionado ao lado do aparelho para recolher outros objetos.

“Eu peguei de dentro do lixo. Cheio de papel, cheio de bosta”, comentou Anderson.

A vencedora da primeira prova foi Vilma, babá de Lua, que obteve os 10 pontos, o valor de 1 mil reais e o direito de optar por receber uma massagem, um jantar em um estabelecimento comercial ou a redução de uma hora na jornada de trabalho em um dos dias da semana.