Leitores (re)descobrem em Belém os sabores de 'Jogos Infantins', de Haroldo Maranhão
Obra lançada em 1986 ganha nova edição nesta quinta (2), pela Editora Pública Dalcídio Jurandir, às 18h, no Teatro Estação Gasômetro
A palavra é capaz de revelar aquilo que ninguém viu, ninguém soube, mas existe no fundo de cada ser e que pode ser expresso em imagens diversas para ficarem impressas na memória. E algo interessante: lembranças podem ser compartilhadas intencional ou furtivamente. O livro "Jogos Infantis", do escritor, jornalista e advogado paraense Haroldo Maranhão (1927-2004), um dos principais nomes da literatura produzida na Amazônia, trata de descobertas estruturais para o ser humano, como a sexualidade, por exemplo, e, em uma linguagem construída de forma a dialogar com várias áreas do conhecimento, como a antropologia e a psicologia, de pronto. Pois, os leitores, em Belém, particularmente, ganham nesta quinta-feira (2), a partir das 18h, no Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência, no bairro de São Brás, uma nova edição dessa obra. A iniciativa é da Editora Pública Dalcídio Jurandir.
Mas, não será apenas um lançamento de livro. O público vai poder conferir toda a força dos significados das palavras na construção artística por meio de uma performance do ator Claudio Barros. Claudio fará uma Leitura Dramatizada de "Jogos Infantis".
Moisés Alves, diretor e editor da Dalcídio Jurandir, explica por que a editora decidiu concretizar esse lançamento literário. "Primeiro, existe um projeto da Imprensa Oficial do Estado do Pará que busca valorizar o livro e a leitura por meio de uma política pública desenvolvida via Editora Dalcídio Jurandir da IOEPA, uma recuperação da memória e da história de autores que construíram a literatura paraense", destaca.
"No caso do Haroldo Maranhão, já lançamos as obras "Flauta de Bambu" e "Contos Infantis", e neste momento estamos adquirindo os direitos autorais de mais três obras: "Memorial do Fim", "Miguel Miguel" e o referido livro "Jogos Infantis". Também um dos motivos que nos levaram a lançar esse clássico do Haroldo Maranhão foram as diversas solicitações da academia, de escritores e professores das diversas universidades públicas de nosso estado que estudam esse autor, que têm como referência a obra desse grande escritor paraense", diz Moisés Alves.
"Jogos Infantis" apresenta-se como um conjunto de contos nos quais os personagens vivem situações aparentemente simples, mas carregadas de descobertas, conflitos e inquietações próprias do processo de crescimento. "A infância retratada por Haroldo Maranhão não surge como um espaço idealizado ou inocente; ao contrário, é um território de curiosidades, medos, desejos, rivalidades e aprendizados. Por meio de uma linguagem coloquial, bem-humorada e irônica, o autor conduz o leitor a reflexões sobre comportamento, afetividade e formação da identidade", pontua Moisés Alves. O professor Paulo Maués Corrê atuou na organização do livro.
Um dos aspectos mais relevantes de 'Jogos Infantis' é a maneira como o escritor transforma lembranças individuais em experiências universais, como diz o diretor da Dalcídio Juradir. "As histórias dialogam com a memória coletiva dos leitores ao abordar brincadeiras, amizades, descobertas amorosas e os primeiros contatos com as complexidades da vida adulta. Ao mesmo tempo, os contos preservam elementos da cultura amazônica e do cotidiano paraense, fortalecendo o vínculo entre literatura, identidade regional e memória social", acrescenta.
Para o professor e pesquisador Paulo Maués Corrêa, que organizou e fez o posfácio de "Jogos Infantis", essa nova edição do livro, há 40 anos da primeira, a obra tem como temática central a iniciação sexual, "tema que se esconde por trás do título supostamente ingênuo, 'Jogos Infantis', que de infantis só tem mesmo o título, daí a restrição de idade na capa da nova edição: 'Proibido para menores de 16 anos' ”. "O que se pode esperar é que os leitores e as leitoras tenham um bom encontro com essa obra encantadora, surpreendente e lúdica de Haroldo Maranhão", complementa Paulo Maués.
Nas palavras
Claudio Barros adianta que fará uma Leitura Dramatizada, "que é uma forma de apresentação teatral em que o ator lê o texto literário, em voz alta, diante do público". "Nesse caso, o livro 'Jogos Infantis', de Haroldo Maranhão. O foco da apresentação é a expressão vocal do ator, valorizando a palavra em sua qualidade rítmica, na varição de tonalidades e texturas vocais, objetivando a criação de um desenho vocal, que traduza a vida do personagem e ambiente da ação", detalha Claudio, que completa 50 anos de carreira em 2026.
Sobre o livro, o ator destaca: "É um um conjunto de 15 contos eróticos, em que Haroldo Maranhão aborda o universo da iniciação sexual masculina, explorando a figura feminina como sujeito condutor das narrativas. A mulher, nos contos de Haroldo, apresenta-se como figura à frente de seu tempo, como única responsável pelos seus atos e comportamentos sexuais". Claudio acrescenta que "o teatro sempre será uma importante ferramenta para incentivar o hábito da leitura, porque aproxima as pessoas dos textos de maneira dinâmica e envolvente, despertando a imaginação e a identificação".
Serviço:
Lançamento de nova edição de 'Jogos Infantis', de Haroldo Maranhão
Em 2 de julho de 2026. às 18h
No Teatro Estação Gasômetro, na Av. Gov. Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém - PA
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