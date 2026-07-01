Leitores (re)descobrem em Belém os sabores de 'Jogos Infantins', de Haroldo Maranhão

A palavra é capaz de revelar aquilo que ninguém viu, ninguém soube, mas existe no fundo de cada ser e que pode ser expresso em imagens diversas para ficarem impressas na memória. E algo interessante: lembranças podem ser compartilhadas intencional ou furtivamente. O livro "Jogos Infantis", do escritor, jornalista e advogado paraense Haroldo Maranhão (1927-2004), um dos principais nomes da literatura produzida na Amazônia, trata de descobertas estruturais para o ser humano, como a sexualidade, por exemplo, e, em uma linguagem construída de forma a dialogar com várias áreas do conhecimento, como a antropologia e a psicologia, de pronto. Pois, os leitores, em Belém, particularmente, ganham nesta quinta-feira (2), a partir das 18h, no Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência, no bairro de São Brás, uma nova edição dessa obra. A iniciativa é da Editora Pública Dalcídio Jurandir.

Mas, não será apenas um lançamento de livro. O público vai poder conferir toda a força dos significados das palavras na construção artística por meio de uma performance do ator Claudio Barros. Claudio fará uma Leitura Dramatizada de "Jogos Infantis".

Moisés Alves, diretor e editor da Dalcídio Jurandir, explica por que a editora decidiu concretizar esse lançamento literário. "Primeiro, existe um projeto da Imprensa Oficial do Estado do Pará que busca valorizar o livro e a leitura por meio de uma política pública desenvolvida via Editora Dalcídio Jurandir da IOEPA, uma recuperação da memória e da história de autores que construíram a literatura paraense", destaca.

"No caso do Haroldo Maranhão, já lançamos as obras "Flauta de Bambu" e "Contos Infantis", e neste momento estamos adquirindo os direitos autorais de mais três obras: "Memorial do Fim", "Miguel Miguel" e o referido livro "Jogos Infantis". Também um dos motivos que nos levaram a lançar esse clássico do Haroldo Maranhão foram as diversas solicitações da academia, de escritores e professores das diversas universidades públicas de nosso estado que estudam esse autor, que têm como referência a obra desse grande escritor paraense", diz Moisés Alves.

"Jogos Infantis" apresenta-se como um conjunto de contos nos quais os personagens vivem situações aparentemente simples, mas carregadas de descobertas, conflitos e inquietações próprias do processo de crescimento. "A infância retratada por Haroldo Maranhão não surge como um espaço idealizado ou inocente; ao contrário, é um território de curiosidades, medos, desejos, rivalidades e aprendizados. Por meio de uma linguagem coloquial, bem-humorada e irônica, o autor conduz o leitor a reflexões sobre comportamento, afetividade e formação da identidade", pontua Moisés Alves. O professor Paulo Maués Corrê atuou na organização do livro.

Um dos aspectos mais relevantes de 'Jogos Infantis' é a maneira como o escritor transforma lembranças individuais em experiências universais, como diz o diretor da Dalcídio Juradir. "As histórias dialogam com a memória coletiva dos leitores ao abordar brincadeiras, amizades, descobertas amorosas e os primeiros contatos com as complexidades da vida adulta. Ao mesmo tempo, os contos preservam elementos da cultura amazônica e do cotidiano paraense, fortalecendo o vínculo entre literatura, identidade regional e memória social", acrescenta.

Para o professor e pesquisador Paulo Maués Corrêa, que organizou e fez o posfácio de "Jogos Infantis", essa nova edição do livro, há 40 anos da primeira, a obra tem como temática central a iniciação sexual, "tema que se esconde por trás do título supostamente ingênuo, 'Jogos Infantis', que de infantis só tem mesmo o título, daí a restrição de idade na capa da nova edição: 'Proibido para menores de 16 anos' ”. "O que se pode esperar é que os leitores e as leitoras tenham um bom encontro com essa obra encantadora, surpreendente e lúdica de Haroldo Maranhão", complementa Paulo Maués.

Nas palavras

Claudio Barros adianta que fará uma Leitura Dramatizada, "que é uma forma de apresentação teatral em que o ator lê o texto literário, em voz alta, diante do público". "Nesse caso, o livro 'Jogos Infantis', de Haroldo Maranhão. O foco da apresentação é a expressão vocal do ator, valorizando a palavra em sua qualidade rítmica, na varição de tonalidades e texturas vocais, objetivando a criação de um desenho vocal, que traduza a vida do personagem e ambiente da ação", detalha Claudio, que completa 50 anos de carreira em 2026.

Sobre o livro, o ator destaca: "É um um conjunto de 15 contos eróticos, em que Haroldo Maranhão aborda o universo da iniciação sexual masculina, explorando a figura feminina como sujeito condutor das narrativas. A mulher, nos contos de Haroldo, apresenta-se como figura à frente de seu tempo, como única responsável pelos seus atos e comportamentos sexuais". Claudio acrescenta que "o teatro sempre será uma importante ferramenta para incentivar o hábito da leitura, porque aproxima as pessoas dos textos de maneira dinâmica e envolvente, despertando a imaginação e a identificação".

Serviço:

Lançamento de nova edição de 'Jogos Infantis', de Haroldo Maranhão

Em 2 de julho de 2026. às 18h

No Teatro Estação Gasômetro, na Av. Gov. Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém - PA