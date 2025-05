Tatuador percebe erro em nova tatuagem de Viih Tube em homenagem aos filhos; veja

Viih Tube resolveu fazer uma homenagem aos filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 6 meses. Ela decidiu tatuar um desenho que simbolizasse os laços entre eles, mas o resultado não saiu como o planejado. O tatuador Murilo Ink apontou a existência de erros no desenho tatuado.

A influenciadora fez uma ilustração que mostra uma mão adulta — simbolizando a dela — entrelaçada a duas mãos infantis, representando as das crianças. No entanto, Murilo chamou a atenção para um detalhe: a mão de Viih Tube foi retratada com seis dedos, enquanto a de Lua teria apenas quatro. “Não sei se vocês chegaram a ver a tatuagem nova da Viih Tube. Prestem atenção em quantos dedos há em cada mão”, alertou ele por meio de um post no Instagram.

O tatuador aconselhou seus seguidores a ficarem atentos para que erros assim não se repitam em suas próprias tatuagens. “A quantidade de pessoas que, nos últimos anos, começaram a tatuar sem ter noção do que estão fazendo é assombrosa. Fica aí a dica para você que vai fazer uma tatuagem: preste atenção, fique muito atento, veja se a escrita está certa, se há erro de português, se os traços estão tortos.”

Tatuagem Viih Tube (Reprodução)