Theatro da Paz ecoa canções de Roberto Carlos com a bossa de Liah Soares e Roberto Menescal

Às vésperas do Dia dos Namorados e porque nunca é demais se falar de amor, o público de Belém ganha um presente e tanto: a voz singular da cantora paraense Liah Soares e o som estrutural do músico e compositor capixaba Roberto Menescal na interpretação de canções do "Rei" Roberto Carlos, nome maior da música romântica brasileira. Mas isso não é tudo. Esse encontro realça uma parceria artística de Liah e Menescal e vai propiciar a releitura de sucessos de Roberto, com novos arranjos em estilo Bossa Nova e elementos de Jazz. E para melhorar ainda mais, o show, nesta quinta-feira (29), às 20h, vai contar com a acústica do Theatro da Paz que, como se sabe, é um verdadeiro prêmio a compositores, músicos e cantores há 147 anos de história.

Canções como "Outra Vez", "Como Vai Você", "Detalhes", "Sentado à Beira do Caminho" e "Como é grande o meu amor por você, pinçadas do universo musical do "Rei", vão poder ser degustadas pelo público com direito a não se esconder a emoção. A ideia do show vem na sequência do álbum "De Tanto Amor", de 2024, produzido por Menescal, e da canção "A Cor do Amor", de autoria de Liah, em que ela canta em dueto com o próprio Roberto Carlos, de 2021.

No disco "De Tanto Amor', Liah passeia por canções com uma roupagem, dando um tom todo diferenciado para elas, como pode ser conferido em "

Sentado à Beira do Caminho", "Café da Manhã", "Olha", "Emoções", "Além do Horizonte" e outras.

Liah Soares e Roberto Menescal celebram a poesia e a música de Roberto Carlos em Belém (Foto: Flávio Contente)

Como parte da história toda, autorizada a gravar canções do "Rei", Liah procurou Menescal. "Eu precisava da ajuda de um gênio, e joguei essa ideia para o Menesca (Roberto Menescal). "Ela me telefonou, eu não conhecia a Liah. E como o Roberto tinha autorizado, e a gente começou a tocar junto em casa e eu concluiu: 'Já tá feito' ", relata Menescal, 87 anos de idade. Ele é um dos fundadores da Bossa Nova, com 71 anos de carreira, entre compositor, músico e produtor musical, inclusive, dos discos de Nara Leão.

Emoções

Agora, o público vai ver os frutos sonoros dessa identificação musical de Liah Soares e Menescal, realçada por uma banda no palco apresentando canções de Roberto Carlos e ainda música de ambos os artistas. "Será um encontro de gerações e principalmente de pessoas que são completamente apaixonadas pela música brasileira", pontua a cantora.

O disco e o show têm um tom inovador, reunindo arranjos de Bossa Nova e Jazz. Em cada canção tem um "saborzinho diferente", como diz Menescal. Ele conta que Roberto Carlos iniciou a carreira querendo fazer Bossa. Porém, o tom anasalado da voz dele parecia muito com o do inventor da batida do violão da Bossa Nova, João Gilberto, e as pessas passaram a achar que ele queria imitar o João. Por isso, seria melhor que ele deixasse a Bossa de lado, e, então, coube a Roberto Menescal a missão dar esse recado a Roberto. O cantor ficou triste, mas aceitou. E, tempos depois, virou o Rei da Jovem Guarda. Roberto adora jazz, como prova a presença de big bands nos shows desse artista.

Sobre cantar canções de Roberto Carlos, junto com outro Roberto, o Menescal, e no palco do Theatro da Paz, Liah Soares destaca que lembra que sempre ouviu Roberto, inclusive, conferindo o especial de fim de ano na Rede Globo. "O Roberto sempre fez parte da minha família, assim como faz parte da vida de várias famílias brasileiras", diz. "O Menescal é uma lenda e um amigo querido, e é uma honra estar com ele, ainda mais no Theatro da Paz, um lugar sagrado e tem a mulher que sonha, que ama, que gosta de falar de emoções e transformar isso em música", completa.

Já Roberto Menescal celebra a parceria com Liah Soares desde o primeiro momento, e diz que adorou a performance dela no show recente em São Paulo, quando parou o violão e ficou conferindo a performance da paraense. "Não sabia que era tudo isso, não", ressalta. Esse encontro com os talentos mais novos na música brasileira, como Liah Soares e outros, é algo constante na vida do produtor musical Roberto Menescal, sempre olhando para frente. "O que fiz, fiz, eu estou à procura do que não fiz ainda", diz. "Liah é uma coisa nova na minha vida", acrescenta. Liah, por sua vez, diz que já quer fazer mais coisas com Menescal. Melhor para eles, melhor para o público. Afinal, música de boa qualidade sempre é bem-vinda, a qualquer hora, em todo lugar, em especial no Theatro da Paz.

Serviço:

Show 'As Canções de Roberto Carlos'

Com Liah Soares e Roberto Menescal

Dia 29 de maio de 2025, às 20h

Apoio: TV Liberal

Ingressos: Ticket Fácil e bilheterias

Informações: (91) 98069-1974