Viih Tube relata drama por causa de doença contagiosa junto aos filhos

A influenciadora Viih Tube utilizou suas mídias sociais para comunicar que ela e os filhos, Lua, de cinco anos, e Ravi, de seis meses, foram diagnosticados com uma doença contagiosa chamada “mão-pé-boca”. "Gente, e eu, a Lua e Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca? Ontem e hoje estou acabada, me recuperando!", desabafou Viih Tube em seu Instagram.

Além disso, a famosa contou ainda que precisou desmarcar alguns compromissos profissionais em razão dos sintomas da doença. “Já estou me sentindo um pouco melhor. Tive que desmarcar tudo do dia, porque se não, não vou me recuperar”, escreveu Viih Tube nos stories.

O que é a doença “mão-pé-boca”?

Segundo informações do Portal Drauzio Varella, a doença “mão-pé-boca” é uma enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie da família dos enterovírus. Geralmente, eles habitam o sistema digestivo e podem provocar estomatites, que são aquelas aftas que afetam a mucosa da boca.

Quais são os sintomas da doença?

Febre alta

Mal-estar

Diarreia

Aparecimento de manchas vermelhas na boca, nas amígdalas e na faringe

Erupção de pequenas bolhas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.

Qual o tratamento adequado?

Como ainda não existe vacina contra a doença mão-pé-boca, os tratamentos são realizados com anti-inflamatórios e antitérmicos, os medicamentos que são antivirais são reservados para casos mais graves. Sendo assim, da mesma forma que acontece com outras enfermidades virais, ela também regride espontaneamente depois de alguns dias.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão e Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)