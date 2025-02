Viih Tube e Eliezer se batizam em igreja evangélica e rebatem críticas: 'Nascemos de novo'

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer celebraram um momento especial no último sábado (15), ao serem batizados em uma igreja evangélica. O casal compartilhou o vídeo do ritual religioso nas redes sociais e, diante de algumas críticas, Eliezer fez questão de rebater os comentários negativos.

Na legenda do post em que anunciaram o batismo, os pais de Ravi e de Lua expressaram a felicidade pela nova fase na vida espiritual: "Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo, Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o Senhor quiser".

No entanto, a decisão do casal gerou debates entre internautas. Um seguidor chegou a questionar se "ser crente está no hype", ao que Eliezer respondeu: "Se Deus quiser. Que vire o maior hype que esse mundo já viu e todo mundo se converta e sinta o amor e a graça de Deus. É a melhor coisa do mundo, você deveria experimentar".

Eliezer nega estratégia de marketing

Neste domingo (16), o ex-BBB voltou a se manifestar para rebater críticas que apontavam o batismo como uma estratégia de marketing. "Só quem vive o processo entende o que aconteceu ontem", afirmou Eliezer nos Stories do Instagram. Segundo ele, não foi uma decisão repentina e sim um caminho que já vinha sendo trilhado há algum tempo.

“Muita gente me perguntando e se perguntando se foi ‘do nada’. Não, não foi ‘do nada’. Nunca é ‘do nada’”, comentou. O influenciador também relembrou um episódio de dezembro de 2024, quando seu filho caçula, Ravi, esteve internado. Na ocasião, ele relatou ter vivido uma experiência “sobrenatural” com Deus, que o fez refletir sobre sua jornada espiritual.

Para Eliezer, a experiência foi ainda mais marcante por ser compartilhada com Viih Tube. "Foi ainda mais especial, porque tudo o que passamos, passamos juntos e o acontecimento que nos trouxe até aqui é o mesmo. Foi emocionante viver isso com ela. É mais uma certeza do que eu já sabia: nossa relação foi orquestrada por Deus e o que Deus une e nos dá, ninguém tira", concluiu.