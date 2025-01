Viih Tube surpreende com valor da sua conta de luz; veja quanto custa

A ex-BBB, mora atualmente no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, na Grande São Paulo. O seu imóvel é avaliado em cerca de R$ 8,5 milhões. Recentemente ela revelou quanto gasta com a sua conta de luz e surpreendeu internautas com o valor que desembolsa mensalmente apenas com essa depesa.

A revelação aconteceu durante uma entrevista para o podcast Sera Ensina, onde ela afirmou que paga R$ 6 mil mensais na sua conta de energia elétrica. Ela justificou que o valor é proporcional ao tamanho da casa. “A gente tem lago, a gente tem peixe, tem quatro fontes na casa. A casa tem 3 mil metros quadrados, é muita coisa. Mas é muito dinheiro também", explicou a influenciadora.