Filho de Viih Tube e Eliezer tem alta hospitalar após 19 dias de internação

Ravi, o segundo filho de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar neste sábado (14/12) após 19 dias de internação. O bebê de um mês estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma doença rara e grave. A alta foi anunciada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que revelou que a causa da internação foi um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino. Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, estava internado desde o dia 25 do mesmo mês.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro", diz a nota oficial.

VEJA MAIS

"Nem lembro a última vez que passei aqui, acho que tem umas três semanas. [...] Muita gente fala: 'para, some da internet, muita energia ruim, gente maldosa', não concordo. Nesse caso, a energia boa e orações foram muito maiores. Muita gente com a gente, eu choro tão feio, odeio chorar em story. Muita gente orando, torcendo e, honestamente, quem cuida da gente não dorme", disse Viih Tube em suas redes sociais após seu filho apresentar sinais de melhora.