Após internação do filho, Viih Tube faz apelo no Instagram: 'parem de falar o que não sabem'

Viih Tube surgiu no Instagram na manhã de hoje (2) para fazer um apelo. Após a internação do seu filho recém-nascido, Ravi, a esposa de Eliezer afirmou que os médicos ainda não descobriram qual a enfermidade do bebê e pediu que as pessoas parassem de fazer comentários falsos sobre o assunto.

VEJA MAIS

Nos stories, a mãe de Ravi suplicou para que não divulguem informações falsas sobre o estado de saúde do filho. "Eu já estou adoecendo com tudo isso. Tento não ver, mas é muito difícil. Não estamos falando o que ele tem porque ninguém sabe ainda."

A influenciadora explicou que nem mesmo os médicos ainda conseguem entender o caso, já que Ravi sempre esteve clinicamente bem. Viih Tube explicou que o bebê está melhorando a cada dia. Ela também esclareceu que a equipe médica já descartou ser um problema respiratório ou relacionado ao parto.

"Parem de falar o que não sabem! Eu imploro! Ele não fez cateterismo no coração, não fez cirurgias. Ele não tem um diagnóstico fechado ainda, as coisas ainda não passaram, estamos vivendo dia após dia na UTI", escreveu.