Eliezer e Viih Tube preferem não se pronunciar sobre estado de saúde de Ravi

O estado de saúde de Ravi, filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer continua preocupando o casal e seus fãs. Com apenas 15 dias de vida, a criança teve que ser internada em um hospital para cuidar da saúde. Até o momento, o casal não contou qual o problema de saúde do bebê.

Em um comunicado oficial, assessoria dos dois influencers explicou que, no momento, os pais não vão falar sobre o assunto porque estão totalmente focados na recuperação de Ravi.

"Realmente o Ravi foi internado, mas Viih Tube e Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor", informaram.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Ravi teria passado por uma cirurgia, e por isso está na Unidade Semi-Intensiva do hospital.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro, após um parto complicado de Viih Tube, que chegou a ficar internada na UTI para receber transfusão de sangue. Assim que foi retirado da barriga, os médicos detectaram que o bebê tinha um desconforto respiratório, mas ele logo se recuperou e recebeu alta.