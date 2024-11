Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado em hospital e passa por cirurgia

Segundo a colunista Fabia Oliveira, o filho mais novo do casal de influenciadores Viih Tube e Eliezer, Ravi, está internado na unidade semi-intensiva de um hospital em São Paulo. Com apenas 15 dias de vida, o bebê teria sofrido complicações de saúde. Ravi nasceu no dia 11 de novembro. Vihh Tube também precisou ser internada após o parto, como noticiado pelo marido.

VEJA MAIS

A colunista apurou que Ravi está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último domingo (24/11). O bebê foi submetido a uma cirurgia que durou várias horas nesta terça-feira (26/11). Ainda segundo a coluna, Viih Tube e Eliezer se revezam para cuidar do bebê.