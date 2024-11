Nasce Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Nasceu o segundo filho de Viih Tube e Eliezer. A ex-BBB deu à luz ao bebê chamado Ravi em uma maternidade de São Paulo, na noite da última segunda (11). A novidade foi anunciada pelos influenciadores, com um carrossel de fotos publicado nas redes sociais de Viih.

O caçula da família veio ao mundo às 19h49 de ontem, com 3,760 kg e 49 cm. Ainda nas redes sociais, Viih publicou uma foto da mão de Ravi e informou aos fãs que irá mostrar o rosto do filho após ele conhecer Lua, de 1 ano e 7 meses, sua irmã mais velha.

Viih e Eliezer anunciaram a gravidez em abril, durante um café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você". No dia do programa, Lua também estava presente e vestia a camisa com a frase "Promovida à irmã mais velha" nas cores azul e rosa.