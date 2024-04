Viih Tube divulga nas redes sociais momento em que descobriu segunda gravidez

Viih Tube divulgou o momento em que descobriu a gravidez do segundo filho nas redes sociais. Viih Tube e Eliezer anunciaram a gravidez no programa Mais Você (TV Globo). No decorrer do dia, a influenciadora postou no Instagram um vídeo com o momento.

"Estamos grávidos de novo! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas, quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha", escreveu ela na legenda.

No vídeo compartilhado, a mamãe se emociona muito com o resultado positivo. "Reparem que eu não conseguia nem olhar para o visor, com medo de que fosse mais um negativo, mas o positivo já estava lá. Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem", escreveu.

Eliezer e Viih Tube são pais de Lua, de 1 ano. A comemoração do aniversário da filha foi com uma festa grandiosa no início de abril, uma espécie de 'festival' com de três dias em um resort.