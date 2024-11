Eliezer mostra tatuagem feita em homenagem a Ravi, seu filho com Viih Tube

Eliezer emocionou os fãs nesta quinta-feira (21) com um vídeo em que mostra a tatuagem feita em homenagem ao filho mais novo, Ravi. O ex-BBB também exibiu os desenhos na pele que representam a digital de sua esposa Viih Tube, e os pés de Lua Di Felice, primogênita do casal.

"Agora a tatuagem está completa. Ou não, vai que vem mais um [filho], não é?", brincou.

VEJA MAIS

Eliezer já havia tatuado as digitais dele e de Viih Tube a lado do pé de Lua logo após o nascimento da pequena. Agora, ele a atualizou acrescentando o "pezão lindo do Ravi", como descreveu na postagem.

Na legenda da publicação, o ex-BBB escreveu um texto que emocionou a web, uma espécie de "balanço" sobre os últimos anos de sua vida. "Você está rindo e, do nada: medo, chora no caminho, se arrepende, mas sempre te surpreende e, no final, fica tudo bem. Não faço ideia do por quê estou escrevendo isso tudo, é que, quando paro para pensar no rumo que minha vida tomou, eu ainda fico surpreso e feliz."