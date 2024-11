Eliezer atualiza estado de saúde de Viih Tube na UTI

Eliezer tentou tranquilizar os seguidores de Viih Tube na madrugada desta sexta-feira (15). Nos stories do Instagram, ele informou que a esposa continua na UTI, mas que está estável e se recuperando.

"Passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro, para dizer que ela realmente precisou de uma transfusão de sangue essa madrugada, e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI, mas está estável. Ela está bem", declarou Eliezer.

Enquanto Viih se recupera, Eliezer segue cuidando de Ravi, seu filho recém-nascido. O ex-BBB também informou aos seguidores que a mãe da influenciadora está atuando como acompanhante da Viih no hospital.

"Eu estou aqui com o Ravi, a Viih está lá com a a mãe dela, mas está tendo contato. Ah, ele está até chorando... Então, é isso. Já, já ela aparece. Quando ela melhorar e se recuperar, ela vai aparecer para conversar com vocês, mas estamos bem. Ela está bem, está estável. E é isso, tá bom? Então, é isso, gente”, explicou o Ex-BBB.

Ravi, segundo filho de Viih com Eliezer, nasceu na última segunda-feira, (11). A influenciadora passou por 19 horas de tentativa de parto normal, mas precisou fazer uma cesariana de emergência devido as complicações médicas que surgiram.