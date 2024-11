Sthefany Brito chora ao falar de Viih Tube internada em UTI: 'Muito triste'

A atriz Sthefany Brito usou seu Instagram para comentar sobre a internação de Viih Tube, que deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nesta quinta-feira (14). Ao falar sobre a situação da ex-BBB, a artista, que tem um bebê de dois meses, se comoveu ao falar sobre as dificuldades do parto e mandou.

VEJA MAIS

Sthefany ficou bastante sensibilizada ao saber que a influenciadora estava na UTI. Nos stories, a irmã de Kayky Brito falou que muitas pessoas falam besteiras e parecem não saber o quão sério é o parto. Ela também explicou por que este momento é muito difícil para algumas mulheres.

“As pessoas minimizam muito o parto cesárea, como se a pessoa fosse menos mãe por ter tido uma cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea? Eu passo muito mal na cesárea. Eu tenho muita reação à anestesia e fico muito ruim”, falou.

A atriz esclareceu que não conhece Viih, mas que se comoveu com a situação. Enquanto amamentava o filho Vicenzo, de dois meses, Sthefany se emocionou e disse que orou por Viih Tube.

"A gente acha que o puerpério passa, mas está chorando de novo. Principalmente quando a gente vê uma mãe assim, em situação complicada e com o neném tão bebê. A gente se coloca no lugar. Fiquei muito sensibilizada de imaginar ela longe do filho, é muito triste, a gente aqui com bebê pequenino, eu aqui com o meu no colo, dá vontade de chorar", completou a atriz.