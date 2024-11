Viih Tube mostra pela primeira vez o rosto de Ravi

Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais, nesta quarta-feira (13/11), para compartilhar com os seguidores a primeira imagem de seu filho Ravi, nascido na noite da última segunda-feira (11), em São Paulo. O post, acompanhado da legenda "Oi, gente, eu sou o Ravi Di Felice", recebeu muitos comentários de felicitações e opiniões sobre as semelhanças do bebê com os pais. Veja:

Nos Stories, a influencer já havia mencionado que o rosto do filho seria mostrado ao público após a primogênita, Lua, de 1 ano, conhecer o irmão. Nesta manhã, o casal compartilhou os momentos de preparação para a visita da criança à maternidade, destacando a emoção do primeiro encontro entre os irmãos.

Em suas redes sociais, Viih Tube descreveu a experiência do parto, detalhando que começou a sentir as primeiras contrações na noite de domingo, dia 10 de novembro. "Jurava que eram apenas pródomos", escreveu ela, explicando que, com 38 semanas e 4 dias, Ravi escolheu a data 11/11 para nascer.

A influenciadora também comentou sobre a experiência espiritual que viveu durante o parto, dizendo que sentiu a presença de Deus durante o momento de dar à luz seu caçula.