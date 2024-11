Viih Tube pensou que não fosse sair da UTI após parto de Ravi, afirma Eliezer

Eliezer, esposo de Viih Tube, contou detalhes sobre a recuperação da ex-BBB após o parto de Ravi. Dias após dar à luz ao segundo filho, a influenciadora precisou passar por uma transfusão de sangue e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de onde acreditava que não iria sair.

Segundo o pai de Lua, a empresária ainda está bastante sensibilizada e processando tudo o que passou nos últimos dias. Eliezer explicou que o assunto da internação é algo difícil para conversar com Viih Tube.

"É difícil tocar no assunto do que aconteceu. Ela fica bastante emocionada. Só o fato de estar em casa, já faz com que ela não sinta que está em risco. O pensamento dela no hospital era de que ela não ia conseguir sair de lá", disse Eliezer, ao UOL.