Zaynara estreia como atriz em nova série sobre o universo das aparelhagens do Pará

A cantora paraense Zaynara vai fazer sua estreia como atriz em "Brega Story", nova série original do Globoplay que terá o brega e as aparelhagens do Pará como cenário principal. Inspirada na história em quadrinhos de Gidalti Jr., a produção iniciou as gravações nesta semana.

Além de Zaynara, o elenco conta com Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira, Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Jhordan Matheus, Leonardo Bittencourt, João The Rocha, Gero Camilo, Diana Klautau, Keila Gentil, Leoci Medeiros, Nanego Lira. A série ainda não tem data oficial de estreia.

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Conhecida pela carreira musical, Zaynara faz em Brega Story sua primeira grande experiência como atriz. A artista viverá justamente uma jovem que sonha em conquistar espaço na música, aproximando sua personagem de parte da própria trajetória artística.

"Estou muito feliz por finalmente poder dividir essa novidade. Esse é o meu primeiro grande trabalho como atriz e tem sido uma experiência muito especial. O mais bonito é que é um projeto que também conversa com a música e com as minhas raízes em Belém, que fazem parte de tudo o que eu sou", disse a cantora paraense.

Ela também destacou o processo de aprendizado no set e a recepção do elenco e da equipe. "Estou aprendendo muito, sendo super bem acolhida por um elenco e uma equipe que admiro demais. Às vezes eu paro para pensar em tudo o que está acontecendo e só consigo sentir gratidão. Estou vivendo coisas que sempre sonhei na música e, agora, na dramaturgia, o que é muito emocionante para mim."

Uma história inspirada na cultura paraense

Misturando comédia, ação, música e drama, "Brega Story" mergulha na efervescente cena cultural de Belém, tendo como pano de fundo o universo das aparelhagens e do brega paraense.

Na trama, Zaynara interpreta Rubi, uma jovem garçonete que sonha em se tornar cantora. Ao lado de Lana, uma drag queen multiartista vivida por Jesuíta Barbosa, ela busca conquistar espaço na música até que a vida das duas muda completamente ao cruzar o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira.

Conhecido como um antigo rei do brega, Wanderson enfrenta o declínio da carreira e tenta recuperar o prestígio em um cenário musical transformado pela ascensão do tecnobrega e pelas novas dinâmicas do mercado. A partir desse encontro, os caminhos dos personagens se entrelaçam em uma narrativa marcada por humor, rivalidades, sonhos e recomeços.

A estética da HQ traduz a identidade visual vibrante do universo do brega. (Divulgação/Brasa Editora)

HQ premiada ganha adaptação para o streaming

A série é inspirada na graphic novel "Brega Story", publicada em 2021 pelo quadrinista Gidalti Jr., vencedor do Prêmio Jabuti de Quadrinhos com "Castanha do Pará". A obra é ambientada nos bastidores da música brega de Belém e apresenta, de forma natural, elementos característicos da cultura paraense, como as aparelhagens, os DJs, os artistas locais, o sotaque regional e as transformações vividas pelo gênero musical ao longo dos anos.

Reconhecida pela crítica especializada, a HQ vai além de uma homenagem ao brega. A narrativa aborda questões como identidade, ambição, disputas de poder e pertencimento, tudo isso se passando na capital paraense.

Obra de Gidalti Jr. apresenta a cultura das aparelhagens e do brega de Belém. (Divulgação/Brasa Editora)

A adaptação é uma Série Original Globoplay e tem roteiro assinado por Claudia Jouvin, que também divide a escrita com André Sirangelo, Lúcia Tupiasú, Bruna Trindade e Mayara Sanchez. A direção é de Pedro Amorim e Daniela Carvalho, enquanto a produção fica a cargo de Mayra Lucas, da GLAZ, mesma produtora responsável por sucessos como "Rensga Hits!" e "O Caso Evandro".

Ainda sem previsão de estreia, a produção é uma das principais apostas do Globoplay para ampliar o espaço de histórias ambientadas fora do eixo Rio-São Paulo e valorizar a diversidade cultural brasileira.