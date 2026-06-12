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Zaynara lança versão em forró de 'Quem Manda em Mim' em parceria com Solange Almeida

Faixa lançada nesta sexta-feira (12) une duas gerações da música brasileira e aposta na mistura de ritmos do Norte e do Nordeste

Hannah Franco
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Faixa une duas gerações da música brasileira e aposta na mistura de ritmos do Norte e do Nordeste. (Divulgação)

A cantora paraense Zaynara lançou nesta sexta-feira (12) uma nova versão do sucesso “Quem Manda em Mim”. Desta vez, a música ganhou uma roupagem em forró e conta com a participação da cantora Solange Almeida. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e o videoclipe foi divulgado no YouTube.

A parceria marca o encontro de duas artistas de diferentes regiões do país. Enquanto Zaynara se destacou nacionalmente como um dos principais nomes do beat melody, Solange Almeida construiu uma trajetória consolidada no forró.

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Segundo Solange, a aproximação com a cantora paraense aconteceu nos bastidores de uma gravação do programa Caldeirão com Mion, no ano passado. A artista afirmou que ficou impressionada com o talento de Zaynara e demonstrou entusiasmo ao participar da nova versão da canção.

"Fiquei encantada com o talento dela. Depois ouvi ‘Quem Manda em Mim’ e adorei a música. Quando surgiu a ideia de fazermos essa versão juntas, fiquei muito feliz. A Zaynara é uma artista incrível, muito talentosa, e foi uma alegria dividir esse trabalho com ela”, afirma Sol.

Para Zaynara, o projeto representa a união de influências musicais distintas e reforça a diversidade cultural presente na música brasileira. “Gravar com a Solange é muito especial porque ela representa uma história linda do forró e da música nordestina. Eu venho do Norte, trazendo minhas raízes amazônicas, e acredito que essa parceria mostra a força que a música brasileira tem quando diferentes regiões e gerações se encontram. É uma troca de muito respeito, aprendizado e admiração”, afirma a cantora.

Em meio à intensa agenda de shows de São João, Solange Almeida afirmou que o lançamento reforça a importância do período de São João em sua carreira e celebrou a oportunidade de dividir o projeto com uma artista da nova geração. "O São João sempre foi uma das épocas mais importantes da minha vida e da minha carreira. Poder apresentar uma música tão especial nesse período, ao lado de uma artista talentosa como a Zaynara, é uma alegria enorme. Essa parceria representa encontro, respeito às nossas origens e a certeza de que a música não tem fronteiras quando é feita com verdade e coração", finaliza Sol.

A nova versão da música chega como uma aposta para o período junino e reúne a força do forró com a identidade musical que consagrou a artista paraense.

Assista ao videoclipe:

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