Carabao leva tecnobrega para a Virada Cultural e agita público em SP

A aparelhagem Carabao — O Máximo do Marajó, comandada pelos DJs Tom Máximo e Silvinho, movimentou a noite do último sábado (23) durante a Virada Cultural de São Paulo. A estrutura se apresentou no Vale do Anhangabaú e levou ao público um repertório marcado por tecnobrega, melody, brega e rock doido.

Durante os intervalos do palco principal, a aparelhagem reuniu paraenses, fãs do tecnobrega e curiosos que acompanharam de perto no show. A cantora Zaynara fez uma participação especial com o Carabao. A edição deste ano ampliou o espaço dedicado aos ritmos amazônicos e reuniu artistas do Norte em diferentes palcos espalhados pela cidade.

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Além do Carabao, a programação conta com nomes como Gaby Amarantos, Joelma, Banda Fruto Sensual, Valéria Paiva, Baby Plus Size, DJ Meury, DJ RayTech e Célia Sampaio.

A aparelhagem paraense segue em apresentação neste domingo (24), último dia da Virada Cultural. A edição de 2026 acontece em 22 palcos distribuídos entre o Centro e bairros periféricos de São Paulo.