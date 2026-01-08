Carabao, símbolo do Marajó, é reconhecido como patrimônio cultural do Pará

O búfalo Carabao, símbolo histórico do Marajó, passou a ser reconhecido oficialmente como patrimônio cultural de natureza imaterial do Pará. A medida foi sancionada na última segunda-feira (6) e reforça a importância do animal para a identidade, a economia e o modo de vida de diversas regiões do Estado.

🐃 Presente de forma marcante na Ilha do Marajó, o Carabao faz parte do cotidiano das comunidades locais há décadas. O animal é utilizado em atividades como a pecuária, o transporte, o policiamento montado, a produção de couro e a culinária regional, além de ocupar espaço relevante nas manifestações culturais e no imaginário popular da região.

Localizada no nordeste do Pará, a Ilha do Marajó abriga o maior rebanho de búfalos do Brasil. A força simbólica do animal também se reflete na cultura popular paraense, inspirando projetos artísticos e uma das maiores aparelhagens atualmente que leva o nome Carabao.

O reconhecimento do Carabao integra um pacote de leis aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e sancionado pelo Governo do Pará, que também oficializa outros elementos da cultura local como patrimônios culturais.

Ritmos e artistas passam a integrar patrimônio cultural

O pacote de medidas também reconhece a Lambada como patrimônio cultural imaterial do Pará. O ritmo e a dança, que ganharam projeção nacional e internacional, passam a ser oficialmente valorizados como uma das expressões musicais mais representativas da cultura paraense.

Outros nomes importantes da cena cultural do Estado também foram contemplados. O Grupo Musical Canto de Várzea foi reconhecido como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, em razão de sua trajetória e contribuição para a música amazônica.

Já a obra musical de Lucinnha Bastos de Araújo recebeu o título de patrimônio cultural imaterial, destacando a relevância de artistas que ajudaram a construir e difundir a identidade musical do Pará ao longo dos anos.