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Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

Amanda Martins
fonte

Evna Moura (Arquivo pessoal)

Muito além de ensinar técnicas fotográficas, um minicurso gratuito que será realizado neste sábado (11), no Centro Cultural Banco da Amazônia, pretende estimular uma reflexão sobre as narrativas construídas a partir das imagens produzidas na região amazônica. Ministrada pela artista visual, pesquisadora, curadora e educadora paraense Evna Moura, a atividade propõe discutir como a fotografia pode contribuir para ampliar diferentes formas de representar a Amazônia contemporânea.

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Com o tema "Horizontes da Fotografia Amazônica Contemporânea: Da Prática à Curadoria", o encontro ocorrerá em dois momentos, das 10h às 12h e das 13h às 15h. A atividade faz parte da programação educativa da exposição “Trabalhadores", de Sebastião Salgado, em cartaz na Galeria 1 do Centro Cultural Banco da Amazônia, com coordenação da Maré Produções.

Voltado a fotógrafos, estudantes, artistas, pesquisadores e pessoas interessadas na fotografia, o minicurso será dividido em duas etapas. A primeira abordará aspectos históricos da fotografia na Amazônia, propondo uma leitura crítica das imagens produzidas sobre a região ao longo do tempo.

Segundo Evna Moura, esse momento busca contextualizar a construção dessas narrativas e ampliar a compreensão dos participantes sobre a história da fotografia no território amazônico. 

Ela destaca que Belém abriga um marco importante dessa trajetória.

"Nós teremos um primeiro momento para observar e entender melhor esses contextos históricos. Muita gente não conhece, por exemplo, que o primeiro laboratório de fotografia do Brasil foi em Belém. A ideia é exercitar essa leitura de imagem entendendo o contexto histórico de cada coisa, para que a gente estabeleça um senso crítico", explica.

A artista afirma que o curso também propõe um diálogo com a exposição de Sebastião Salgado. Segundo ela, a intenção é apresentar diferentes perspectivas sobre a Amazônia a partir de quem vive e produz imagens no território.

"A obra de Sebastião Salgado possui uma importância histórica inegável, mas queremos confrontar esse 'olhar que visita' com o 'olhar que habita'", afirma.

Na segunda etapa, os participantes irão trabalhar com fotografias de autoria própria em um laboratório de curadoria. A proposta é desenvolver exercícios de seleção, edição e organização das imagens para compreender como uma narrativa visual é construída.

Para Evna, esse processo amplia a percepção sobre o papel da fotografia como linguagem e comunicação.

"Uma imagem pode, dependendo do contexto e da perspectiva, dizer coisas diferentes. A minha ideia é que a gente compreenda melhor essa leitura para construir uma consciência do que vamos produzir, entendendo melhor o que estamos comunicando através dos nossos trabalhos", destaca.

Para a atividade prática, os participantes deverão levar, preferencialmente, notebook ou tablet, além de 20 a 30 fotografias autorais em formato digital (JPEG ou TIFF), organizadas em uma pasta. 

Também será necessário um cabo, leitor de cartão ou outro recurso para acessar os arquivos durante a oficina.

Serviço:

Horizontes da Fotografia Amazônica Contemporânea: Da Prática à Curadoria

  • Data: sábado, 11 de julho;
  • Horário: das 10h às 12h e das 13h às 15h;
  • Vagas: 20 participantes;
  • Inscrições: de 1º a 11 de julho, ou até o preenchimento das vagas.
  • Formato: online pelo perfil @expotrabalhadores no Instagram
  • Link: https://forms.gle/MwY4gvey4VNNdwZk6
  • Local: Centro Cultural Banco da Amazônia
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