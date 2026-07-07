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Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Veja a verdade sobre o sobrenome

Após a morte do autor de "Pantanal" e "O Rei do Gado", dúvida sobre um possível parentesco com a atriz voltou a ganhar força

Hannah Franco
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Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Veja a verdade sobre o sobrenome (Reprodução/TV Globo e Instagram)

Com a morte de Benedito Ruy Barbosa, nesta terça-feira (7), aos 95 anos, uma antiga curiosidade voltou a movimentar a web: afinal, o autor de "Pantanal" e "O Rei do Gado" é parente da atriz Marina Ruy Barbosa?

Apesar da coincidência, a resposta surpreende muitos fãs. Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa não possuem nenhum parentesco.

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A própria atriz já esclareceu o assunto em diversas ocasiões. Segundo Marina, ela é tataraneta do jurista, político e jornalista Rui Barbosa, enquanto o "Ruy" presente no nome do novelista não faz parte do sobrenome de sua família.

Marina explicou que o pai de Benedito era admirador do político Rui Barbosa e decidiu incluir "Ruy" no nome do filho como uma homenagem.

"Não sou parente do Benedito, mas admiro muito ele. Sou tataraneta de Rui Barbosa. O pai do Benedito admirava Rui Barbosa e colocou o nome do filho de Benedito Ruy. Mas o sobrenome da família dele é Barbosa. Então, não tenho nenhum parentesco com ele. Minha família não é do meio artístico", afirmou a atriz.

Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos e deixa um dos maiores legados da dramaturgia brasileira, com novelas que marcaram gerações, como "Pantanal", "Renascer", "O Rei do Gado" e "Terra Nostra".

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