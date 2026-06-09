Entenda a polêmica do casamento de Alexandre Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, em Igreja de Paris

O casamento de luxo do empresário Alexandre Negrão e da influenciadora Elisa Zarzur, realizado no último final de semana na tradicional Igreja de la Madeleine, em Paris, virou alvo de polêmica. A controvérsia começou após a cerimônia ser classificada oficialmente como uma "Celebração da Bênção", e não como o sacramento do matrimônio religioso católico.

Nas redes sociais, uma brasileira que reside na capital francesa e frequenta a Paróquia Saint-Léon relatou sua indignação. Ela afirmou ter ido até o local após o evento para questionar o padre francês responsável pelo rito. Segundo a internauta, o religioso negou que a cerimônia tivesse o valor sacramental de um casamento.

O portal Purepeople entrou em contato com a assessoria de imprensa do casal para obter o posicionamento sobre o caso, mas ainda aguarda retorno.

A internauta classificou o rito como uma "união irregular". Em seu relato, ela disparou: “Fiquei completamente indignada com a situação e fui pessoalmente à Madeleine. Falei com o padre francês que aparece no vídeo. Ele tentou se esquivar dizendo que ‘foi apenas uma bênção’ e não o sacramento do casamento. Isso é um absurdo, não é regular e não é aprovado pelo Vaticano”. Ela ainda acrescentou que o próprio Papa Francisco se pronunciou recentemente sobre as diretrizes para esse tipo de rito.

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“Uma bênção não é feita na frente do altar, simulando um rito matrimonial para abençoar uma união irregular. A bênção pastoral deve ser pessoal”, criticou a brasileira, fazendo referência ao fato de o empresário ser divorciado da atriz Marina Ruy Barbosa.

Entenda o contexto das regras da Igreja

Recentemente, a Igreja Católica autorizou a concessão de bênçãos pastorais em situações específicas, desde que o rito não seja confundido de forma alguma com o sacramento do casamento tradicional. Para evitar essa ambiguidade, as normas do Vaticano estipulam que o ato não utilize roupas, gestos ou rituais típicos de uma boda convencional.

Alexandre Negrão e Marina Ruy Barbosa anunciaram o fim do casamento em janeiro de 2021. O empresário assumiu o relacionamento com Elisa Zarzur em julho de 2022. Após um breve término em julho de 2023, o casal reatou o namoro em dezembro do mesmo ano, oficializando a união agora em Paris.