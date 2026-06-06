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Quem é Callum Turner, marido de Dua Lipa e cotado a ser o próximo 007

O astro oficializou a união com Dua Lipa em uma cerimônia civil realizada em Londres

Estadão Conteúdo

Recém-casado com a cantora Dua Lipa e apontado por veículos da imprensa internacional como um dos principais candidatos a assumir o posto do agente James Bond na franquia 007 após a saída de Daniel Craig, o ator britânico Callum Turner vive o momento mais midiático de sua carreira.

O astro oficializou a união com Dua Lipa em uma cerimônia civil realizada em Londres no fim de maio e celebrou o casamento com uma grande festa na Itália neste sábado, 6, consolidando um relacionamento que já vinha atraindo grande atenção da imprensa e dos fãs do casal.

Quem é Callum Turner?

Nascido em Londres, em 1990, Turner iniciou sua trajetória profissional como modelo antes de migrar para a atuação no início da década passada. Seus primeiros trabalhos de destaque vieram com o filme Rainha e País e a série Glue.

A projeção internacional veio quando o ator integrou Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald e sua sequência, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, ambos do universo Harry Potter. Nelas, interpretou Theseus Scamander, irmão do protagonista vivido por Eddie Redmayne.

Nos últimos anos, Turner consolidou sua reputação com trabalhos mais maduros. Sua atuação na série de suspense The Capture lhe rendeu uma indicação ao prêmio BAFTA de melhor ator. Em seguida, ganhou elogios ao interpretar o aviador John "Bucky" Egan na minissérie de guerra Mestres do Ar, produção da Apple TV com produção de Steven Spielberg.

Recentemente, Turner passou a figurar entre os favoritos para interpretar o próximo James Bond. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita pelos produtores da franquia, seu nome aparece frequentemente nas especulações da imprensa internacional. Enquanto isso, o ator segue ampliando sua filmografia e agora também chama atenção por formar um dos casais mais famosos do momento ao lado de Dua Lipa.

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