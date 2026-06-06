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Taylor Switft e Travis Kelce devem receber mais de mil convidados em casamento

O casal adotou medidas rigorosas de privacidade, incluindo o envio de convites por mensagem de texto

Estadão Conteúdo
fonte

Taylor Swift e Travis Kelce (Reprodução / Instagram @taylorswift)

Taylor Swift e Travis Kelce estariam planejando seu casamento para o dia 3 de julho. A cerimônia, que deve contar com uma lista de 1.100 a 1.200 convidados, será realizada no Madison Square Garden, em Nova York. A informação foi divulgada pelo portal TMZ.

Para garantir a privacidade do evento, o casal adotou medidas rigorosas. Entre elas, o envio de convites por mensagem de texto, em substituição à correspondência física tradicional.

A escolha do Madison Square Garden também se deveu a aspectos logísticos. O local não possui janelas voltadas para a rua, dificultando registros fotográficos externos, e oferece estacionamento subterrâneo.

Detalhes da Cerimônia e Segurança

O estacionamento permite a entrada e saída dos convidados sem exposição ao público, reforçando o esquema de segurança. O TMZ informou ainda sobre um plano envolvendo a polícia de Nova York e empresas privadas.

Este plano pode incluir o bloqueio das ruas próximas ao ginásio para assegurar a tranquilidade do evento. Entre os convidados já confirmados pelo site estão a modelo Karlie Kloss e o cantor Benson Boone.

Local com Significado Especial

Para Taylor Swift, o Madison Square Garden tem um significado particular. A cantora já se apresentou no renomado local por oito vezes ao longo de sua carreira, tornando-o um palco familiar e importante em sua trajetória.

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Taylor Switft

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