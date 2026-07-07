Casa de Artes Tiago de Pinho celebra 11 anos formando artistas e abrindo novos palcos

Julho sempre teve um significado especial para Tiago de Pinho. Foi nesse mês, em 2015, que o ator, diretor e produtor de teatro deu início ao primeiro curso de férias da Casa de Artes Tiago de Pinho. Onze anos depois, o espaço marca a data com uma agenda repleta de espetáculos, oficinas e novos projetos.

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As novidades do espaço mantém a proposta que deu origem à escola: aproximar mais pessoas do teatro por meio de atividades voltadas a diferentes públicos.

Teletransportando o público para um universo de magia e aventura, chega o musical "Aladdin". O espetáculo será apresentado nos dias 11 e 12 de julho, às 19h, no Teatro Margarida Schivasappa. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

"Nossos artistas estão muito preparados. Temos o nosso estilo, que a gente chama de 'Broadway', mas com artistas paraenses", destaca Tiago.

E, para o público infantil, surge a oportunidade do curso de férias "Teatro no Verão – Kids". As atividades seguem até 24 de julho, de terça a quinta-feira, das 15h às 17h, e terminam com a montagem do espetáculo "Matilda", no Teatro Margarida Schivasappa.

Durante as aulas, as crianças participam de jogos teatrais, dinâmicas em grupo e atividades voltadas ao desenvolvimento da criatividade, da comunicação e da autoconfiança. As inscrições seguem abertas por meio do link disponível na bio do Instagram da escola, com investimento único de R$ 250.

Outra atração do mês é o retorno de "De Repente, Hermanos". "É um dos nossos maiores clássicos e mora no meu coração", afirma Tiago. Inspirado nas canções da banda carioca Los Hermanos, o espetáculo conta com trilha sonora executada ao vivo por uma banda cover.

Formação de artistas

Além das peças, a Casa de Artes também desenvolve um trabalho voltado à formação de artistas. Desde a criação, a companhia produziu mais de 15 espetáculos e formou profissionais que hoje atuam em diferentes produções no Brasil e no exterior.

"Eu creio que essa seja a nossa maior vitória: lançar pessoas para as suas carreiras. Hoje a gente tem artistas nossos que estão na TV Globo, que estão na Netflix, que estão fora do Brasil, fazendo shows pela Europa. Também temos várias pessoas que saíram daqui e hoje fazem parte dos elencos de grandes musicais nacionais e produtoras", conta.

Segundo Tiago, formar profissionais e ampliar o acesso ao teatro estão entre os principais resultados alcançados pela Casa de Artes ao longo desses anos.

"O teatro é uma arte fundamental para o ser humano. Nós temos hoje muitos grupos de teatro que fazem essa arte acontecer. Somos basicamente uma peça dessa engrenagem em uma cidade que historicamente tem uma relação muito importante com o teatro, com a ópera e com a música", afirma.

Entre os artistas que passaram pela Casa de Artes estão os ex-BBBs Alane Dias e Marcus Vinícius, além da cantora e atriz Helena Bastos, que atualmente atua em produções internacionais.

Para o diretor, acompanhar o crescimento profissional dos ex-alunos representa uma das maiores recompensas da carreira.

"É muito bonito ver essa galera galgando novos desafios. É um sentimento de pai", diz.

"Também tem aqueles que permaneceram em Belém, abriram seus grupos de teatro, fazem suas próprias produções e conseguem viver da arte", acrescenta.

Além da formação profissional, a escola mantém atividades voltadas para pessoas que desejam conhecer o teatro, independentemente de seguirem carreira artística.

"O teatro não é só para quem quer seguir carreira artística. É para quem é tímido, para quem quer socializar, aprender uma nova arte, um novo hobby ou até uma nova profissão. O teatro é um instrumento enriquecedor para a comunicação, para a vida em coletividade e para a liderança. Qualquer pessoa pode chegar até a gente, fazer uma aula experimental e experimentar esse universo", convida.

Projetos para o segundo semestre

Entre os projetos previstos para o segundo semestre está uma novela vertical inspirada no Círio de Nazaré. Segundo Tiago, a produção já está em fase de pré-produção e terá as gravações iniciadas em agosto.

"A história deriva do espetáculo 'Pelas Mãos de Nazaré', que é uma peça que eu dirigi", explica.

Outro projeto previsto é o espetáculo "Geni de Todas as Almas", inspirado na obra de Chico Buarque e com estreia prevista para setembro. A montagem aborda diferentes histórias de mulheres brasileiras.

"A ideia é reforçar que não se pode aceitar a violência contra a mulher e que é preciso investir em educação e políticas de enfrentamento. É uma obra muito política, mas também sensível e emocionante", conta.

Parceria com o Grupo Liberal

A companhia também participou do Dia da Mídia, promovido pelo Grupo Liberal, em junho. Na ocasião, Tiago de Pinho assinou um espetáculo musical que percorreu momentos marcantes dos 80 anos de O Liberal e dos 50 anos da TV Liberal, relacionando acontecimentos históricos à trajetória do grupo de comunicação.

"Foi muito prazeroso fazer parte daquele momento. Não era apenas um espetáculo sobre um grupo de comunicação, mas também sobre parte da nossa própria história. O Grupo Liberal sempre esteve presente na minha memória, desde criança", diz.