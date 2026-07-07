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Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado', aos 95 anos

Escritor estava internado em São Paulo e deixa um legado marcado por sucessos da teledramaturgia

Hannah Franco
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Autor de Pantanal, Benedito Ruy Barbosa morre aos 95 anos (Reprodução/TV Globo)

Morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, o autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, um dos principais nomes da dramaturgia brasileira. O escritor estava internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, onde tratava complicações relacionadas à insuficiência renal crônica. A causa da morte não foi divulgada.

Responsável por alguns dos maiores sucessos da televisão, Benedito Ruy Barbosa ficou conhecido por retratar o Brasil rural em novelas que marcaram gerações. Entre suas obras mais famosas estão "Pantanal", "Renascer", "O Rei do Gado", "Terra Nostra" e "Cabocla".

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Nos últimos anos, o autor enfrentava problemas de saúde. Diagnosticado com insuficiência renal crônica há cerca de três anos, acumulou internações por infecções urinárias recorrentes.

Em janeiro deste ano, permaneceu quase três semanas hospitalizado para tratar uma infecção associada à doença. Em 2025, familiares também informaram que ele havia deixado o sítio onde vivia, no interior de São Paulo, para morar próximo aos parentes na capital e receber acompanhamento médico contínuo.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Benedito Ruy Barbosa construiu uma marca própria ao transformar paisagens do interior, fazendas, rios e pequenas cidades em protagonistas de suas histórias. Suas novelas abordaram temas como imigração italiana, conflitos familiares, disputas por terras e romances, sempre valorizando a cultura e as tradições brasileiras.

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