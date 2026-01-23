Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Benedito Ruy Barbosa recebe alta após internação em São Paulo

Estadão Conteúdo

Referência da teledramaturgia nacional, Benedito Ruy Barbosa recebeu alta hospitalar nessa quinta-feira, 22, após um período de internação em São Paulo para tratamento de uma infecção urinária. O escritor, de 94 anos, estava internado desde o dia 3 de janeiro no Hospital do Coração (HCor), onde apresentou boa evolução clínica após o uso de antibióticos.

Em comunicado, o hospital informou que o autor respondeu de forma satisfatória ao protocolo adotado, o que permitiu sua liberação médica. Benedito já se encontra fora da unidade e segue em recuperação.

Internação ganhou repercussão

A hospitalização do escritor ganhou maior atenção pública no último domingo, 18, quando seu filho, Ruy Maurício Barbosa, se manifestou nas redes sociais para esclarecer a ausência do pai em uma suposta votação ligada ao São Paulo Futebol Clube.

O nome do autor havia sido incluído em uma lista que apontava conselheiros contrários ao impeachment do presidente do clube, Julio Casares. Segundo o filho, a informação era falsa, e a ausência de Benedito se devia exclusivamente à internação. "O nome dele está aparecendo em uma lista fake", escreveu.

Saúde nos últimos anos

O estado de saúde de Benedito Ruy Barbosa tem sido acompanhado com atenção nos últimos anos. Em maio do ano passado, ele foi internado após o agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica, chegou a passar pela UTI e recebeu alta apenas no início de junho, depois de ser transferido para o quarto.

Legado do autor

A última novela escrita integralmente por Benedito foi Velho Chico (2016), exibida pela TV Globo. Após o folhetim, o autor chegou a desenvolver um novo projeto, intitulado O Último Beijo, que acabou rejeitado pela emissora antes de sua saída definitiva.

Mesmo afastado da escrita de novelas, o impacto de sua obra segue presente na televisão brasileira. Histórias criadas por Benedito voltaram ao horário nobre nesses últimos anos em novas versões de Pantanal e Renascer, ambas adaptadas por seu neto, Bruno Luperi, reforçando a permanência de seu universo narrativo junto às novas gerações.

Com tramas marcadas pela vida no campo, conflitos humanos intensos e retratos do Brasil profundo, Benedito Ruy Barbosa consolidou uma das obras mais influentes da dramaturgia nacional, com novelas como Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Cabocla e Velho Chico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BENEDITO RUY BARBOSA

INTERNAÇÃO

ALTA HOSPITALAR
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

PROGRAMAÇÃO

Mostra de Cinema Japonês chega a Belém com sessões gratuitas no Cine Líbero Luxardo

Evento reúne seis filmes contemporâneos do Japão em uma semana de programação gratuita

22.01.26 11h52

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O longa do espanhol Oliver Laxe concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu. As produções disputam, novamente, na maior premiação mundial de cinema

23.01.26 9h19

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

CULTURA

Mostra 'Uma Belém no Olhar de Alguém' reúne fotos confeccionadas por mulheres amazônidas

Exposição pode ser conferida até 8 de abril no Centro Cultural Banco da Amazônia, no centro da capital paraense

23.01.26 8h00

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quinta-feira (22)

Agora, a Casa possui um novo Líder e alianças começam a ser firmadas

23.01.26 8h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda