Benedito Ruy Barbosa está internado e não participa de votação do São Paulo

O dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas como Pantanal, Terra Nostra e Velho Chico, está internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. O filho do escritor, Ruy Mauricio Barbosa, por meio de uma publicação na rede social X, confirmou a informação no último domingo (18).

Segundo o filho, o dramaturgo, de 94 anos, trata uma infecção urinária e segue concentrado no tratamento médico.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Benedito Ruy Barbosa recebe alta e deixa hospital após um mês internado]]

Antes do posicionamento nas redes sociais, começou a circular uma lista falsa que atribuía a Benedito Ruy Barbosa participação em uma votação relacionada ao pedido de impeachment do presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares. Por conta disso, o filho se manifestou.

O filho lamentou a divulgação da informação incorreta e ressaltou que a prioridade da família, neste momento, é a recuperação do autor.

Vale lembrar, que o nome do autor aparecia entre os 45 conselheiros supostamente favoráveis à permanência de Casares no cargo.

Na publicação, Ruy Mauricio Barbosa negou qualquer participação do pai na reunião e afirmou que ele não votou.