Benedito Ruy Barbosa é internado com quadro agudo de insuficiência renal

Benedito Ruy Barbosa, autor de 94 anos conhecido por seu trabalho em novelas como O Rei do Gado e Pantanal, está internado no HCor de São Paulo desde a última terça-feira, 20, com problemas de saúde decorrentes de uma insuficiência renal crônica.

A informação foi confirmada neste domingo, 25, em boletim médico divulgado pela assessoria do hospital. O autor estaria apresentando melhora clínica e também em seus exames laboratoriais nestes dias. Não há previsão de alta.

Benedito Ruy Barbosa passou por emissoras como Tupi, Excelsior, Record, Band, Manchete e Globo, e ficou conhecido por seu trabalho em novelas como Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996), Terra Nostra (1999), Velho Chico (2016) e Sinhá Moça (1986/2004).

Confira abaixo a íntegra do comunicado da assessoria do HCor enviado ao Estadão:

Estado de saúde de Benedito Ruy Barbosa

"São Paulo, 25 de maio de 2025 - O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa foi internado no hospital, no dia 20 de maio de 2025, devido à agudização de um quadro de insuficiência renal crônica. O paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e vem apresentando melhora clínica e de exames laboratoriais. No momento, não há previsão de alta."