Morte de Benedito Ruy Barbosa: hospital informa causa do falecimento do dramaturgo

O dramaturgo Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos na manhã desta terça-feira (7), em São Paulo. De acordo com informações divulgadas pelo hospital, o autor faleceu em decorrência de complicações provocadas por um quadro de insuficiência renal crônica, doença que enfrentava havia cerca de três anos.

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Nos últimos anos, ele passou por acompanhamento médico contínuo devido ao problema renal.

Em janeiro deste ano, ele foi internado para tratar uma infecção urinária associada à insuficiência renal crônica. Em maio de 2025, o escritor também precisou ser hospitalizado após o agravamento do quadro clínico.

Em nota oficial, o Hcor lamentou a morte do dramaturgo. "A instituição se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar", informou o hospital.

O velório está previsto para ocorrer a partir das 15h desta terça-feira (7), no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo, conforme informações divulgadas pelo Portal LeoDias.