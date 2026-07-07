Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Depois de levar ao palco o espetáculo "Analu canta Elis", a cantora e compositora baiana Analu Sampaio reservou um momento da passagem por Belém para conhecer uma das tradições gastronômicas mais conhecidas do Pará: o preparo do açaí.

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No último domingo (5), a artista visitou um estabelecimento especializado na culinária paraense, no bairro da Campina, onde participou de uma experiência prática com o fruto.

Durante a visita, ela foi convidada a acompanhar o processo de produção do açaí e colocou a mão na massa ao aprender uma das etapas mais tradicionais: a extração da polpa.

Após o preparo, Analu experimentou a iguaria da forma como é consumida por muitos paraenses, acompanhada de farinha de tapioca e da tradicional farinha de mandioca conhecida como "baguda". Confira o vídeo:

Ela compartilhou a experiência nas redes sociais. "Como não consegue gostar!? É muito bom. Acho que todo mundo deveria comer assim. Vamos abolir o leite condensado", disse a artista, entre risos no vídeo publicado no Instagram.

Na legenda da publicação, ela resumiu a experiência: "Nota 10/10. Amei".

Nos comentários, a mãe da artista entrou na brincadeira ao falar sobre a receptividade da moça à culinária paraense. "Estou com medo da minha filha não querer voltar", afirmou.