Whindersson Nunes se pronuncia após polêmica com Luísa Sonza: 'Ela zangou'

Whindersson Nunes se pronunciou após a repercussão negativa da piada que fez envolvendo a ex-esposa, Luísa Sonza, e o atacante norueguês Erling Haaland. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira, 6, o humorista apareceu abatido, afirmou que "só estava frescando" e lamentou a dimensão que o episódio tomou. "Mas aí ela zangou", disse.

Durante o desabafo, Whindersson conversou com um amigo, que afirmou não entender a polêmica. Em seguida, o humorista explicou o contexto da publicação.

"Fiz uma piada porque o Haaland fez o gol que eliminou (o Brasil), e eu vi uma propaganda, antes do jogo, que a Luísa fez reproduzindo um meme do Haaland, em que ele se olhava no espelho e se assustava. Ela fez uma piada com isso. Ele fez o gol que eliminou, e aí eu falei: jogaria do penhasco", afirmou.

Na sequência, Whindersson sugeriu que a reação pode ter sido ampliada pelos comentários nas redes sociais.

"Acho que nem ela (...) A turma começa a falar, comentar coisa, ameaçar (...) Como se eu estivesse direcionando o povo a falar mal. Todo mundo brincando, as pessoas brincam", declarou. Em seguida, comparou a situação com os ataques sofridos pelo volante Bruno Guimarães após a eliminação do Brasil: "O cara que errou o pênalti está com 200 mil comentários de gente dizendo que vai matar ele".

Ao final do relato, o humorista reforçou que a publicação não passou de uma brincadeira e afirmou que pretende evitar novos desgastes. "Tem que prestar atenção, olhar para tudo (...) Vou tentar só ter paz", concluiu.

A polêmica começou depois da eliminação do Brasil para a Noruega, quando Whindersson respondeu a uma publicação de Haaland no X (antigo Twitter) com a frase: "Te jogaria do penhasco de novo". A referência foi associada à música Penhasco, lançada por Luísa Sonza após o fim do casamento com o humorista, e desagradou parte dos internautas.

Pouco depois, Luísa publicou uma mensagem interpretada pelos fãs como uma indireta ao ex-marido. "Treinando bastante, tendo disciplina e caráter pra não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo", escreveu. Na sequência, a cantora também deixou de seguir Whindersson no Instagram.

Término cercado de polêmicas

Luísa Sonza e Whindersson Nunes começaram a namorar em 2016, oficializaram a união em 2018 e anunciaram o divórcio em abril de 2020. Na época, a cantora foi alvo de uma intensa onda de ataques nas redes sociais após rumores de traição, acusação que sempre negou.