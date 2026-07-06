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Jonathan e Drew Scott estreiam a nova série 'Irmãos à Obra: Sob Pressão'; saiba quando

A novidade traz a dupla de irmãos ajudando compradores em busca da casa ideal dentro de um mercado conhecido pela competitividade

Estadão Conteúdo
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Jonathan e Drew Scott (Instagram @discoveryhhbr)

Jonathan e Drew Scott vão expandir o universo de seu famoso programa, que agora ganha um novo spin-off com Irmãos à Obra: Sob Pressão. Trata-se de uma produção de 14 episódios do Discovery Home & Health e HBO Max.

A novidade traz a dupla de irmãos ajudando compradores em busca da casa ideal dentro de um mercado conhecido pela competitividade.

Em meio aos orçamentos limitados e oportunidades escassas, os compradores se veem cercados de desafios ao desejarem o imóvel dos sonhos e precisam lidar com suas expectativas, conciliando prioridades, necessidades e concessões ao longo da busca. Os irmãos Scott atuam como auxiliadores para que as famílias possam tomar as melhores decisões.

Quando estreia 'Irmãos à Obra: Sob Pressão'?

Irmãos À Obra: Sob Pressão estreia na próxima quarta-feira, 15, às 20h30, no Discovery Home & Health e na HBO Max.

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