Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025
A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa
A atriz Fernanda Torres voltou a falar sobre a polêmica envolvendo a atriz espanhola Karla Sofía Gascón durante a disputa pelo Oscar 2025. Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", exibida na última terça-feira (7), a ganhadora do Globo de Ouro relembrou os bastidores da campanha de divulgação de "Ainda Estou Aqui" e comentou o episódio que envolveu a protagonista de "Emilia Pérez".
Durante a conversa com Pedro Bial, Fernanda destacou a intensidade da temporada de premiações e afirmou que a campanha pelo Oscar exigiu meses de compromissos, viagens e exposição pública. Segundo a atriz, o longa brasileiro chegou à disputa como um “azarão” e precisou conquistar espaço entre os favoritos.
“Seis a oito meses de campanha pelo Oscar, sem ir para casa. Quando a gente chegou na campanha, a gente não era ninguém, era um azarão. Teve de tudo. No dia seguinte ao Globo de Ouro, Los Angeles pegou fogo. Tive que sair fugida”, contou.
Atriz relembrou acusação feita por Karla Sofía Gascón
Fernanda Torres também recordou o momento em que Karla Sofía Gascón afirmou que existiria uma equipe trabalhando contra ela durante a corrida pelo Oscar. A brasileira contou que tomou conhecimento da declaração enquanto tentava descansar após uma sequência de compromissos.
“Entrei num quarto de hotel, num lugar lindo para descansar. Eu lia infinita [o feed infinito das redes]. Entra a atriz de Emilia Pérez dizendo que eu tinha uma equipe trabalhando contra ela. Aí eu tive outro [imita uma pessoa passando mal]. Hoje em dia está assim. Hoje em dia, dar entrevista é um perigo, é cancelamento certo”, afirmou.
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Declaração gerou repercussão negativa na reta final do Oscar
A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pelo Oscar 2025. Na ocasião, a atriz espanhola sugeriu que pessoas ligadas à equipe de Fernanda Torres estariam envolvidas em ataques contra ela nas redes sociais.
A declaração teve repercussão internacional e aumentou a tensão entre as campanhas dos dois filmes que disputavam espaço na temporada de premiações. Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, enquanto “Emilia Pérez” também esteve entre os destaques da premiação.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
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