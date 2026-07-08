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Fernanda Torres relembra romance com Pedro Bial: ‘Deu bola para mim e eu não acreditava’

Fernanda ainda comentou que teve uma "recaída" com Bial

Estadão Conteúdo
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Fernanda Torres deu vida à Eunice Paiva (Reprodução/ Instagram)

Fernanda Torres participou da estreia da nova temporada do Conversa com Bial na última terça-feira, 7. Durante o programa, a atriz relembrou o relacionamento que teve com Pedro Bial na juventude e também abordou a polêmica envolvendo um episódio de blackface de sua autoria.

O apresentador Pedro Bial brincou ao relembrar o romance: "Aos 17 anos ela se apaixonou por este poste aqui". A atriz respondeu que Bial "salvou a sua vida" na época.

"Você ainda é gato. Mas, ele era muito gato, e eu era mais ou menos. Ele deu bola para mim e eu não acreditava. Subiu muito minha autoestima", contou Fernanda Torres. Ela também revelou que os dois tiveram uma "recaída" e que hoje se veem como "parentes".

Fernanda Torres e a polêmica de blackface

Outro tópico da conversa foi a polêmica de blackface protagonizada pela atriz no final da década de 1990. Fernanda Torres relembrou que o assunto veio à tona após sua participação no programa de Jimmy Kimmel, durante a campanha de promoção de "Ainda Estou Aqui".

"Vira o assessor de imprensa e fala: 'Você fez um blackface em 1998' em um programa?", narrou a artista. Ela afirmou que "todo comediante pecou" e que começou a tremer com a notícia de que uma revista preparava um texto sobre o caso.

Fernanda Torres soube que Karla Sofía Gascón havia afirmado que sua equipe estaria trabalhando contra ela, aumentando sua ansiedade. A atriz concluiu, com humor: "Estou com medo de estar aqui hoje, Pedro. Porque hoje em dia dar entrevista é um perigo. É um cancelamento certo"

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Palavras-chave

TV/CONVERSA COM BIAL/FERNANDA TORRES
Cultura
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