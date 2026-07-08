Virginia e Vini Jr. fazem soroterapia nos EUA após Copa; entenda o que é o procedimento

Virginia Fonseca e Vini Jr chamaram atenção nas redes sociais ao aparecerem realizando uma sessão de soroterapia nos Estados Unidos, na última segunda-feira (6). O atendimento foi divulgado pela própria clínica responsável pelo procedimento, que compartilhou imagens da influenciadora, do atacante da Seleção Brasileira e de amigos durante a aplicação do soro.

A sessão ocorreu um dia após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar de estarem no mesmo local, Virginia e Vini Jr. não apareceram juntos nas fotos publicadas pela empresa.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Virginia contou que decidiu fazer o procedimento após passar quase um mês fora da rotina, enfrentando uma gripe e uma alimentação inadequada durante a viagem.

"Eu tô outra mulher. Um mês fora de casa, fora da rotina, gripada, comendo mal... No soro tinha vitamina B12, vitamina C e um tanto de coisa. Acordei bem melhor", relatou a influenciadora.

O que é a soroterapia?

A soroterapia, também conhecida como terapia nutricional intravenosa, consiste na aplicação de vitaminas, minerais, aminoácidos e, em alguns casos, medicamentos diretamente na corrente sanguínea por meio de um soro intravenoso.

Como os nutrientes são administrados diretamente na veia, a absorção é mais rápida do que pela ingestão de cápsulas ou comprimidos, que precisam passar pelo sistema digestivo.

Inicialmente utilizada em pacientes com deficiência nutricional ou dificuldades de absorção intestinal, a técnica passou a ganhar popularidade entre famosos e atletas como uma alternativa para reposição de nutrientes, recuperação física e fortalecimento da imunidade.

Embora tenha se tornado tendência nas redes sociais, especialistas alertam que a soroterapia deve ser realizada apenas com avaliação e acompanhamento médico.