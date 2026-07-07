Sylvester Stallone faz 80 anos; confira 30 filmes do astro para assistir nos streamings

Um dos maiores astros do cinema de ação, Sylvester Stallone completou 80 anos na segunda-feira, 6. Ator, roteirista, diretor e produtor, o norte-americano construiu uma carreira de mais de cinco décadas e entrou para a história de Hollywood ao dar vida a personagens que se tornaram verdadeiros ícones da cultura pop, como Rocky Balboa e John Rambo.

Com uma filmografia que atravessa gerações, Stallone coleciona sucessos que seguem conquistando novos públicos. Das lutas emocionantes da franquia Rocky às missões explosivas de Rambo, passando por clássicos como Cobra, O Demolidor e Os Mercenários, muitos de seus filmes continuam disponíveis nos principais serviços de streaming e são uma boa opção para celebrar a data.

O ator, inclusive, voltou a chamar atenção do público recentemente. Atualmente, Rota de Fuga 3 - O Resgate (2019) figura entre os filmes mais assistidos da Netflix. Na trama, Ray Breslin (Sylvester Stallone) é contratado para resgatar a filha sequestrada de um empresário do setor de tecnologia em Hong Kong. Durante a missão, sua namorada também é capturada pelo mesmo criminoso, obrigando o especialista em fugas a enfrentar um antigo inimigo para salvar as duas.

Para celebrar os 80 anos de Stallone, o Estadão reuniu uma seleção de filmes do astro disponíveis atualmente nas plataformas de streaming. Confira onde assistir:

Netflix:

Rocky - Um Lutador (1976) Rocky II - A Revanche (1979) Rocky III - O Desafio Supremo (1982) Rocky IV (1985) Rocky Balboa (2006) Rota de Fuga 2 - Hades (2018) Rota de Fuga 3 - O Resgate (2019)

Prime Video:

Cobra (1986) Falcão - O campeão dos campeões (1987) Rocky V (1991) Rambo II - A Missão (1995) Assassinos (1995) O Implacável (2000) Carter - A vida é dura (2000) Alvo Duplo (2013) Creed - Nascido para Lutar (2016) Creed II (2018) Memória de um Crime (2018) Samaritano (2022)

Globoplay:

Rambo: Programado para Matar (1982) O Demolidor (1993) O Especialista (1994) Os Mercenários (2010) Os Mercenários 2 (2012) Rota de Fuga (2013) Os Mercenários 3 (2014) Rambo: Até o Fim (2019) Os Mercenários 4 (2023) Blindado (2024) Código Alarum (2025)