Léo Santana faz treino em academia de Belém e tira fotos com fãs
Cantor baiano está no Pará para realizar um show no aniversário de 413 anos de Bragança nesta quarta-feira (8)
O cantor Léo Santana aproveitou a manhã desta quarta-feira (8) para manter a rotina de exercícios durante sua passagem por Belém. O artista baiano foi visto treinando em uma academia localizada no bairro do Reduto, onde chamou a atenção de alunos e funcionários.
Durante a visita, Léo Santana atendeu fãs que estavam no local e posou para fotos.
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A passagem pela academia aconteceu antes de o artista seguir viagem para o município de Bragança, no nordeste paraense, onde é a principal atração das comemorações pelos 413 anos da cidade.
Léo Santana sobe ao palco na noite desta quarta, durante a programação de aniversário de Bragança. Os festejos começam a partir das 20h e também contam com apresentação do DJ Elison.
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