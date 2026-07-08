Elenco de 'Brega Story' aparece em pontos turísticos de Belém durante gravações

As gravações de "Brega Story", nova série original do Globoplay inspirada no universo do brega paraense, já estão a todo vapor em Belém. Enquanto as filmagens avançam, parte do elenco vem mostrando os bastidores da produção nas redes sociais, publicando fotos e vídeos em diferentes pontos da capital paraense.

Entre os registros divulgados, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Jhordan Matheus apareceram reunidos durante uma pausa das gravações no Porto Futuro.

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Além dos bastidores, os atores também aproveitaram para atender admiradores. No último fim de semana, fãs encontraram Jesuíta e Leonardo Bittencourt no Theatro da Paz, após uma sessão do espetáculo "Os Mambembes".

Inspirada na história em quadrinhos de Gidalti Jr., Brega Story mistura comédia, ação, música e drama para contar uma história ambientada no universo das aparelhagens e do tecnobrega, tendo Belém como principal cenário.

Na trama, Zaynara interpreta Rubi, uma garçonete que sonha em se tornar cantora. Ela divide o protagonismo com Lana, uma drag queen interpretada por Jesuíta Barbosa, até que as duas cruzam o caminho de Wanderson, personagem de Marcos Palmeira, um ex-rei do brega que tenta recuperar o sucesso em um mercado musical transformado.

O elencotambém reúne Gaby Amarantos, Fafá de Belém, João The Rocha, Gero Camilo, Diana Klautau, Keila Gentil, Leoci Medeiros e Nanego Lira. A série ainda não teve a data de estreia divulgada pelo Globoplay.